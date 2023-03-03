Возможна атака "Кинжалом": по всей Украине – воздушная тревога

По всей территории Украины раздалась воздушная тревога. Существует вероятность ракетного удара "Кинжалами". Не игнорируйте сирены и отправляйтесь немедленно до укрытия.

Утром 3 марта по всей территории раздалась воздушная тревога. Причиной тому стал взлет истребителя МиГ-31К. Напоминаем, что он несет на себе "Кинжалы", которые существующие в Украине системы ПВО не могут сбивать.

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Россияне снова подняли МиГ-31К

Россияне все чаще поднимают МиГ-31К

Так, 2 марта вечером они уже угрожали Украине ударом "Кинжалами". Тогда воздушная тревога раздалась в 18:52.

Отметим, что в 19:00 глава Львовской ОВА Максим Козицкий попросил жителей области не игнорировать воздушную тревогу. Он подчеркнул, что существует реальная опасность и следует понимать, что россияне чрезвычайно коварны в своих действиях.

Уже в 19:12 поступила информация, что истребитель отошел от пусковых рубежей. Собственно, тогда сирена раздавалась из-за его взлета над территорией России.

Сначала сирены прозвучали в Киеве. Если воздушная тревога объявляется в столице с самого начала, существует вероятность активности истребителя МиГ-31К. Так и вышло.Поступило сообщение от мониторингового канала Monitor. В нем говорилось, что взлетел российский истребитель МиГ-31К, являющийся ракетоносителем "Кинжалов". Еще раз напоминаем, что ракеты Х-47м2 чрезвычайно опасны. И имеющиеся в Украине средства ПВО не могут их сбивать вообще.Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник отметил , что на этот раз самолет взлетел с территории Беларуси. Отметим, что в данный момент "Белорусский Гаюн" соответствующей информации не сообщал. Ожидаем подтверждения и от них.Существует возможность, что на северной окраине Киева будут раздаваться взрывы. В КМВА в настоящее время сообщили , что в Вышгородском районе работают наши саперы. Как бы там ни было, мы призываем во время воздушной тревоги оставаться в укрытиях: слышны вам звуки взрывов, или нет.Monitor опубликовал дополнительные сведения. Мониторинговый канал предупредил об активности тактической авиации россиян вдоль береговой линии Азовского моря и границ нашего государства на Востоке.В Monitor добавили , что существует вероятность того, что враг нанесет комбинированный запуск управляемых авиационных ракет тактической авиацией, х-47м2. Кроме того, может использовать РЭБ, чтобы ввести силы ПВО в заблуждение.

Украина не может сбивать "Кинжалы"

Напоследок напомним, но уже с помощью спикера Воздушных сил, в чем угроза "Кинжалов". Он несколькими неделями ранее опроверг слухи, что наша ПВО может сбивать такие ракеты.

Его можно сбить только в фейсбуке. На каких-то телеграм-каналах или где-то еще. Мы не можем сбивать эту цель. Я лично не видел, кто это публиковал, ну и призываю все же доверять официальным источникам. Если бы мы сбивали "Кинжал" нашими средствами ПВО, первыми бы прокричали, что нам удалось это сделать,

– подчеркнул он.

Ваша задача – оставаться в укрытии до тех пор, пока не будет отбоя. Таким образом вы сможете спасти себе жизнь, если россияне таки захотят выпустить на этот раз "Кинжал".