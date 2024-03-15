В России будет неуправляемый бунт, после которого Путина не найдут, – Подоляк
В России совсем не существует оппозиции, которая готова развивать альтернативное государство. Поэтому там не будет классической революции ценностного плана. Это будет традиционный российский бунт.
Когда в России начнется бунт вооруженных людей, которые вернутся с войны против Украины, Владимир Путин исчезнет. Об этом 24 Каналу заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
Смотрите также Настоящая оппозиция Путину: что известно о РДК, легионе "Свобода России" и Сибирском батальоне
"В России не будет классической революции ценностного плана, где постепенно будут изготавливать тезисы, нарабатывать сети, агитаторов и так далее. Там будет классический российский бунт. То есть люди с оружием, все так называемые "герои сво" вернутся для того, чтобы совершить перераспределение на фоне резкого ослабления государственных институтов", – сказал чиновник.
Неуправляемый бунт вооруженных лиц
Михаил Подоляк вспомнил бунт вагнеровцев во главе с Евгением Пригожиным. Два дня россияне были в истерике, Путин где-то исчез. Примерно то же самое ожидает Россию дальше. Это будет неуправляемый бунт. В разных регионах будут появляться группы людей с оружием, которые научились убивать на территории Украины. Но они поняли, что проиграли войну против Украины.
В момент ослабления государства как такового они захотят, воспользовавшись своей силой, через насилие совершить перераспределение регионального влияния, всего, что есть в регионах. Также это будет происходить в Москве, Питере. Путин исчезнет. Мы точно не найдем его в момент, когда начнутся эти проблемы в России,
– считает он.
Однако это точно будет не революция, потому что она не возможна в России. Дело в том, что Путин совсем не имеет оппозиции. Однако со временем у россиян могут возникнуть определенные вопросы к кремлевской верхушке.
"Когда ты полностью такую структуру построил, а Путин ее построил, но ты не можешь удовлетворить людей, потому что уровень жизни в любом случае падает. Вы же видите, какая репутация сегодня у России. Исторические перспективы – нонсенс, там нет никаких исторических перспектив", – подчеркнул советник главы ОПУ.
Подоляк добавил, что положительно относится к действиям российских добровольцев, которые сейчас действуют в Белгородской и Курской областях. Ведь единственное решение, как россияне сейчас могут воевать с Путиным – это взять в руки оружие.
Рейд российских добровольцев: главное
- Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" 12 марта прорвали границу с Россией в Курской и Белгородской областях и объявили о начале операции по освобождению своей страны от власти диктатора Владимира Путина.
- Как заявили российские добровольцы, поселок Теткино Курской области полностью находится под их контролем. В то же время в России уверяют, что якобы прорыва границы не произошло.
- Российские добровольцы открыли гуманитарный коридор для жителей этих приграничных территорий. По предварительным данным, этот гумкоридор будет действовать с 21 часов 14 марта по 7 часов 15 марта по местному времени. После этого российские добровольцы продолжат проведение своей операции в приграничных областях России.