У Путина нет ресурсов, – Буданов объяснил, возможна ли в Украине война на истощение

Война в Украине на истощение невозможна, поскольку у России нет ресурсов, чтобы вести активные боевые действия годами. Кроме того, российский производственно-промышленный комплекс не успевает производить боеприпасы, поэтому Кремль пытается закупить их в других странах.

Об этом в интервью заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Он назвал несколько фактов, почему Россия не сможет воевать годами.

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Никаких ресурсов не осталось

Есть мнение, что война в Украине может продолжаться на истощение годами. Однако Буданов заявил, что у России уже нет никаких ресурсов, кроме человеческого, чтобы вести активную войну длительное время. Глава разведки подчеркнул, что россияне не учитывают безумные потери и имеют еще много "военного материала". Буданов заявил, что человеческий ресурс – это единственное, что есть у Кремля в достаточном количестве.

Нет у Путина ресурсов. Кроме человеческого, у него (у Путина – 24 Канал) больше никакого нет. Экономики нет, военного тоже нет, подразумевается военно-промышленного комплекса. Военные запасы тоже исчерпаны,

– заявил Буданов.

Глава ГУР на примере рассказал: если у россиян все хорошо с военно-промышленным комплексом, наращиваются мощности, запасы неисчерпаемы, то почему Кремль пытается приобрести боеприпасы у Северной Кореи и Ирана. Буданов объяснил, что россияне ищут оружие не для того, чтобы "дольше воевать", а потому, что россияне исчерпали собственные ресурсы.

Кроме того, в последние годы Россия активно продавала оружие. По словам главы разведки, на "черный экспорт" боеприпасов уходило больше, чем на "белый". Потому Кремль начал искать, где пополнить собственные запасы.

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