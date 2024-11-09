"Чтобы не бились в истерике": в Верховной Раде объяснили заявления о военной подготовке женщин

В комментарии 24 Каналу Соломия Бобровская высказалась о слухах насчет мобилизации женщин. По мнению члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, тема принудительной мобилизации женщин раздута искусственно.

Согласно украинскому законодательству, женщины могут вступить в ряды Сил обороны только добровольно. А вот уволиться со службы в армии можно в связи с беременностью или отпуском по уходу за ребенком. Подробно о мнении Соломии Бобровской расскажет 24 Канал.

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Что предлагают в Раде относительно мобилизации женщин

Никаких предложений и инициатив из Генерального штаба или от гражданского общества не было, это исключительно нонсенс. В частности, я давно говорила о том, что должен быть один подход для мужчин и женщин, но моя позиция заключалась в следующем: женщины, так же как и парни, в возрасте 18 – 25 лет должны обязательно проходить или базовую военную подготовку, или идти на военную кафедру и становиться военнообязанными,

– объяснила Бобровская.

Депутат добавила: принудительно "с улицы" женщин никто не будет мобилизовать. Сейчас предлагают не обязательную службу, а лишь наличие опыта у женщин на случай повторной полномасштабной или неполномасштабной войны в Украине.

"Чтобы женщины знали, как вести себя, не бились в истерике, не делали лишних движений и так далее, чтобы общество было подготовлено. Это также элемент такого общенационального концепта национального сопротивления. В этом нет ничего страшного, и таким образом мы как общество готовимся к военным вызовам", – объяснила нардеп.

По словам Бобровской, мужского мобилизационного ресурса достаточно. Поэтому о принудительной мобилизации женщин речь не идет, эту тему абсолютно искусственно подогревают.