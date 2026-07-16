Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала объяснил логику Владимира Зеленского, стремящегося усилить взаимодействие между Министерством обороны и военным командованием. По его словам, Украина вступает в самый тяжелый этап войны, поэтому президент ожидает от новой команды более оперативных решений и конкретных результатов.

Обратите внимание! 16 июля Михаил Федоров после отставки с поста министра обороны заявил, что Владимир Зеленский не назвал ему конкретных причин увольнения, но упомянул о недовольстве военного руководства. Экс-министр рассказал о блокировании предложенных его командой инициатив и обвинил Александра Сырского в нежелании открыто обсуждать проблемы. Федоров призвал сменить главнокомандующего и начальника Генштаба, а также отказался остаться советником президента. Среди результатов своей работы он назвал развитие "Армии дронов", запуск "Линии дронов", системы "еБали", дроно-штурмовых подразделений, малой ПВО и отключение Starlink для россиян.

Причина отставки Федорова

Подоляк пояснил, почему кадровое решение связано не с отказом от технологического развития, а с проблемами во взаимодействии между Министерством обороны и военным командованием. На заседаниях Ставки возникали споры между теми, кто определяет потребности Сил обороны Украины на поле боя, и ведомством, которое должно обеспечивать закупки и необходимую логистику.

Президент хочет добиться максимально эффективной связи между Министерством обороны и Вооруженными Силами Украины, чтобы орган обеспечения не вступал в конфликт, а решал вопросы здесь и сейчас,

– пояснил Подоляк.

Вклад Михаила Федорова в развитие военных инноваций в Офисе Президента не отрицают. С его работой связывают, в частности, решение, которое ограничило возможность россиян использовать Starlink для контроля линии фронта. В то же время наладить сотрудничество между министром обороны и Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским полностью не удалось, хотя во время войны рабочие конфликты между чиновниками не являются чем-то необычным.

Мы вступаем в финальный, но самый большой этап войны, когда Россия будет выкладывать все свои аргументы, в частности делать ставку на мобилизацию и большое количество живой силы,

– подчеркнул советник Офиса Президента.

Россия готовится усилить давление на фронте и продолжить массированные ракетно-дроновые удары, поэтому президент ожидает от оборонного блока слаженной командной работы без внутренних разногласий. Консультации по поводу кадровой ротации еще продолжаются, поэтому решение о смене руководителя Министерства обороны пока не принято.

Зеленский хочет более оперативных решений от правительства

Кадровые изменения в Кабмине должны обеспечить более оперативное принятие решений, усиление давления на партнеров и более четкую логистику. Украина договаривается с лидерами других государств о поставках, однако выполнение этих договоренностей нередко затягивается на месяцы. В условиях, когда Россия будет усиливать массированные ракетно-дроновые атаки, такие задержки могут напрямую влиять на ситуацию на фронте и защиту городов.

Президент хочет, чтобы в тех или иных решениях было больше оперативности, больше давления и больше конкретной логистики,

– подчеркнул Подоляк.

Если ротацию в Министерстве обороны поддержат, среди возможных кандидатов называют Игоря Клименко. У него есть опыт работы с военными структурами, и он продвигал корпусную модель, поэтому его не рассматривают как человека, не знакомого с реалиями войны. Новый руководитель должен не только продолжить технологические проекты, но и быстрее претворять запросы военных в конкретные закупки и поставки.

Это не случайный человек, который все время сидел в тылу и не понимает, что такое война. У него достаточно обширный опыт,

– сказал советник Офиса Президента.

Кадровая замена не будет означать отказа от инноваций, которые уже дали результат на поле боя. Задача нового руководства будет заключаться в том, чтобы сохранить наработанные системы и в то же время устранить задержки и противоречия между теми, кто определяет потребности фронта, и теми, кто должен их обеспечивать.

Решение по Федорову пока не окончательное

Окончательного решения о смене руководителя Министерства обороны пока нет. В парламенте продолжаются консультации, а фракции хотят отдельно обсудить целесообразность кадровой ротации, поэтому этот процесс может занять некоторое время.

Михаил Федоров был одним из ключевых для президента министров, который всегда давал результаты,

– сказал Подоляк.

Возможная замена связана с желанием перестроить работу всего оборонного блока перед сложным периодом войны. Президент стремится к тому, чтобы военное командование, Министерство обороны и другие структуры действовали как единая команда, а решения по операциям, закупкам и поставкам не задерживались из-за споров между отдельными чиновниками.

Президент хочет видеть не конфликтную, а командную и синергетическую работу. Ему пришлось принять определенное решение, но пока оно остается предварительным,

– пояснил советник Офиса Президента.

Подоляк назвал причину возможной отставки Федорова: смотрите видео