Радник Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу пояснив логіку Володимира Зеленського, який прагне посилити взаємодію між Міністерством оборони та військовим командуванням. За його словами, Україна входить у найважчий етап війни, тому президент очікує від нової команди швидших рішень і конкретних результатів.

До уваги! 16 липня Михайло Федоров після відставки з посади міністра оборони заявив, що Володимир Зеленський не назвав йому конкретних причин звільнення, але згадав про невдоволення військового керівництва. Ексміністр розповів про блокування запропонованих його командою ініціатив і звинуватив Олександра Сирського в небажанні відкрито обговорювати проблеми. Федоров закликав змінити головнокомандувача та начальника Генштабу, а також відмовився залишитися радником президента. Серед результатів своєї роботи він назвав розвиток "Армії дронів", запуск "Лінії дронів", системи "єБали", дроно-штурмових підрозділів, малої ППО та відключення Starlink для росіян.

Причина відставки Федорова

Подоляк пояснив, що кадрове рішення пов'язане не з відмовою від технологічного розвитку, а з проблемами у взаємодії між Міністерством оборони та військовим командуванням. На засіданнях Ставки виникали суперечки між тими, хто визначає потреби Сил оборони України на полі бою, і відомством, яке має забезпечувати закупівлі та необхідну логістику.

Президент хоче отримати максимально ефективну зв'язку між Міністерством оборони та Збройними Силами України, щоб орган забезпечення не конфліктував, а вирішував питання тут і зараз,

– пояснив Подоляк.

Внесок Михайла Федорова в розвиток військових інновацій в Офісі Президента не заперечують. З його роботою пов'язують, зокрема, рішення, яке обмежило можливість росіян використовувати Starlink для контролю лінії фронту. Водночас налагодити співпрацю між міністром оборони та Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським повністю не вдалося, хоча під час війни робочі конфлікти між посадовцями не є чимось незвичним.

Ми заходимо у фінальний, але найтяжчий етап війни, коли Росія викладатиме всі свої аргументи, зокрема робитиме ставку на мобілізацію і велику кількість живої сили,

– наголосив радник Офісу Президента.

Росія готується посилювати тиск на фронті та продовжувати масовані ракетно-дронові удари, тому президент очікує від оборонного блоку злагодженої командної роботи без внутрішніх суперечок. Консультації щодо кадрової ротації ще тривають, тож рішення про зміну керівника Міністерства оборони поки не завершене.

Зеленський хоче швидших рішень від уряду

Кадрові зміни в Кабміні мають дати більше швидкості в ухваленні рішень, тиску на партнерів і чіткішої логістики. Україна домовляється з лідерами інших держав про постачання, однак виконання цих домовленостей нерідко розтягується на місяці. В умовах, коли Росія посилюватиме масовані ракетно-дронові атаки, такі затримки можуть безпосередньо впливати на ситуацію на фронті та захист міст.

Президент хоче, щоб було більше швидкості, більше тиску і більше конкретної логістики в тих чи інших рішеннях,

– наголосив Подоляк.

Якщо ротацію в Міністерстві оборони підтримають, серед можливих кандидатів називають Ігоря Клименка. Він має досвід роботи з військовими структурами та просував корпусну модель, тому його не розглядають як людину, яка не знайома з реаліями війни. Новий керівник має не лише продовжити технологічні проєкти, а й швидше перетворювати запити військових на конкретні закупівлі та постачання.

Це не випадкова людина, яка весь час сиділа в тилу і не розуміє, що таке війна. У нього є достатньо широка експертиза,

– сказав радник Офісу Президента.

Кадрова заміна не означатиме відмови від інновацій, які вже дали результат на полі бою. Завдання нового керівництва полягатиме в тому, щоб зберегти напрацьовані системи й водночас прибрати затримки та суперечки між тими, хто визначає потреби фронту, і тими, хто має їх забезпечувати.

Рішення щодо Федорова ще не остаточне

Остаточного рішення про зміну керівника Міністерства оборони поки немає. У парламенті тривають консультації, а фракції хочуть окремо обговорити доцільність кадрової ротації, тому цей процес може зайняти певний час.

Михайло Федоров був одним із ключових для президента міністрів, який завжди давав результати,

– сказав Подоляк.

Можлива заміна пов'язана з бажанням перебудувати роботу всього оборонного блоку перед складним періодом війни. Президент прагне, щоб військове командування, Міністерство оборони та інші структури діяли як одна команда, а рішення щодо операцій, закупівель і постачань не гальмувалися через суперечки між окремими посадовцями.

Президент хоче бачити не конфліктну, а командну і синергійну роботу. Йому довелося ухвалити певне рішення, але поки воно залишається попереднім,

– пояснив радник Офісу Президента.

Подоляк назвав причину можливої відставки Федорова: дивіться відео