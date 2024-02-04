В Белом доме прокомментировали вероятную отставку Валерия Залужного
Джейк Салливан прокомментировал вероятную отставку Валерия Залужного. Он сказал, что США не должны вмешиваться в этот вопрос.
Соответствующее заявление советник президента США по национальной безопасности сделал во время интервью CBS. Он также сказал, что именно Соединенные Штаты сказали украинцам.
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Что говорят в США о вероятной отставке Залужного
Журналистка спросила Джейка Салливана о том, проинформировала ли Украина Белый дом об увольнении Главнокомандующего ВСУ, и действительно ли потеря этого высокопоставленного генерала повлияет на успех войны.
В ответ американский чиновник заявил, что кадровые решения в украинских Вооруженных Силах – это дело украинского правительства.
Правительство США не должно так или иначе вмешиваться в этот вопрос. Поэтому мы держимся в стороне от этих кадровых решений. И, конечно, это суверенное право Украины и право президента Украины принимать свои кадровые решения. Мы четко дали понять, что не собираемся участвовать в этом конкретном решении. Мы указали на это непосредственно украинцам,
– заявил Салливан.
Стоит заметить, что он не сказал, уведомил ли Киев Белый дом о возможной отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Перед этим издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники заявило, что Джо Байдена уже проинформировали о вероятном увольнении Валерия Залужного.
В то же время собеседники издания заявили, что в Белом доме не выступили ни за, ни против этого решения, признав его суверенность.
По данным журналистов, в Вашингтоне имели возможность призвать Зеленского пересмотреть это решение, однако решили этого не делать.
Коротко о вероятной отставке Залужного
- 29 января телеграм-каналы и политики писали о вероятном увольнении Валерия Залужного. Украинская власть это решение не комментировала.
- Однако издание The Washington Post написало, что в Киеве еще не выбрали замену Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Соответствующую информацию журналисты сообщили со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Минобороны.
- Также они заявили, что якобы Залужному предлагали должность посла, однако он не может уволиться из Вооруженных Сил Украины пока в Украине действует военное положение.
- Кроме того, журналисты отметили, что напряжение в отношениях Залужного и Зеленского возросло из-за разногласий по мобилизации.