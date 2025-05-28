Возможная встреча с Путиным, накопление войск врага и "меморандум": главные заявления Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 27 мая, провел встречу с представителями СМИ, во время которой высказался по ряду главных вопросов.

В частности, затронули тему переговоров, "меморандума" и накопления российских войск. Главное из разговора Зеленского со СМИ – рассказывает 24 Канал.

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Что заявил Зеленский журналистам