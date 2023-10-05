Возможно, был наводчик: в МВД прокомментировали удар по селу Гроза Харьковской области

СБУ устанавливает граждан, которые могли навести на этот объект. Из какого оружия стреляли по селу Гроза, пока не известно.

Министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона высказался по поводу удара россиян по селу Гроза на Харьковщине. 24 Канал оперативно собирает всю известную информацию, следите за новостями.

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Что известно сейчас

В настоящее время на месте работают 150 полицейских, 75 работников ГСЧС и 60 медиков. Количество жертв может увеличиться, ведь завалы еще разбирают. Сейчас под завалами могут находиться 5 – 7 человек.

В селе Гроза всего 330 жителей, из каждого двора было по крайней мере по человеку на поминальном обеде. Таким образом, в каждой семье есть погибшие или раненые.

Еще не ясно, чем именно ударили россияне по селу. Была ли это тяжелая ракета, управляемая авиаракета, авиабомба или фугасная бомба – установят эксперты. Также выяснят, из чего выпустили оружие – самолета или артиллерии.

Известно, что здания кафе и магазина полностью разбиты, больше всего пострадали люди, находившиеся на расстоянии 50 метров от места прилета: их посекло осколками, у них тяжелые ранения.

Почему подозревают, что был наводчик

По словам Игоря Клименко, Служба безопасности Украины работает на месте попадания и устанавливает граждан, которые могли навести вражеский удар на кафе и магазин.

Удар был очень точным, а здание небольшое, поэтому есть подозрения, что был наводчик, отметил министр внутренних дел.

Эта трагедия будет нуждаться в консолидации всех сил, а Россия должна ответить за свое преступление, говорит он.

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