Возможны провокации, – Жданов о ситуации на северной границе Украины
Россия с самого начала полномасштабной войны использовала территорию Беларуси для своих военных операций. Неудивительно, что военные Украины контролируют северную границу и внимательно следят за возможной эскалацией на этом направлении.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, что в приграничных районах с Украиной враг продолжает удерживать свои подразделения. Также он не прекращает артиллерийский обстрел позиций наших войск и населенных пунктов вблизи линии столкновения.
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Обстрелы и отсутствие российских войск
В частности, за прошедшие сутки он обстрелял районы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Однако, по словам Жданова, Северское, Слобожанское, Волынское и Полесское направления более-менее стабильны.
Там российских войск практически нет. Только на полигонах Брестской области. Мы их контролируем и знаем их количество и их перемещение,
– подчеркнул Жданов.
По словам военного эксперта, на границе располагаются белорусские войска, которые стоят на прикрытии государственной границы.
Угроза наступления и провокации
Жданов рассказал, что на границах Севера Украины по состоянию на 12 февраля нет наступательной вражеской группировки.
Как только она начнет формироваться, я думаю, Генеральный штаб нам сообщит, и мы с вами будем об этом знать. Поэтому это сразу ответ на вопрос, будет ли наступление на Севере,
– сказал он.
Однако на этих направлениях существует возможность провокации. Тем не менее, они будут связаны не с наступлением, а с наступательными действиями российских войск на Востоке Украины.
Угроза наступления из Беларуси: последние новости
- Российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин также подчеркнул, что сейчас концентрации вражеских сил, необходимых для наступления на Севере Украины, не зафиксировано.
- Глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко рассказал, что жителям приграничных регионов бояться нечего, ведь сегодня на линии разграничения спокойно. За этим круглосуточно следят пограничники. Они мониторят обстановку и сообщают о ситуации.
- Несмотря на это, россияне и дальше могут использовать территорию Беларуси для дальнейшего террора украинцев. В частности, запуская смертоносные ракеты.