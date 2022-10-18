Возможно ли сейчас повторное наступление на Киев из Беларуси: предположение Арестовича

Ситуация в Беларуси выглядит напряженно, однако следует понимать, что Александр Лукашенко все же вынужден маневрировать.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, Лукашенко не может себе позволить не делать резких заявлений, которые нравятся Кремлю и российскому народу. В частности, той части, которая поддерживает Путина. Чем громче заявление, тем меньше действий – это принцип Лукашенко.

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"Другое дело, что начали прибывать эшелоны. Они заявили, что создают группировку из 170 танков и из 100 орудий разного калибра. Ничего не смутило в этом?", – акцентировал Арестович.

Обычно наоборот, да еще и кратно наоборот. Потому что основа советской российской модели – артиллерийское преимущество. И для группировки в 100 танков нужно пушек 300 или где-то 250. Если даже так оно и будет, то почему они нарушили соотношение?

– сообщил советник главы Офиса Президента.

Он отметил, что они создают группировку, которая – не сегодня, не завтра и не через 2 – 3 недели – не скоро, будет угрожать Киеву, а при определенных условиях могут даже бросить их в бой. Это не решит задачи по захвату столицы, ведь будет уничтожено, однако добавит проблем.

"Пока они собираются – это, скорее всего, хороший конец ноября – начало декабря. Ему (Путину – 24 канал) важно, чтобы они поперли", – сообщил Арестович.

Смотрите видео: Арестович о ситуации в Беларуси

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