Возможно, переговоры по вступлению Украины в ЕС начнутся в ближайшее время, – Германия
Источник:Rhenishe Post
В Германии видят "импульс" по вступлению нашего государства в ЕС. Уверяют, что возможно соответствующие переговоры начнутся уже в ближайшее время.
Об этом заявила министр Европы и климата Германии Анна Люрманн. Подробнее рассказывает 24 канал.
Читайте также Статус кандидата в ЕС: какие преимущества и что это дает Украине
Переговоры по вступлению в ЕС могут начаться в ближайшее время
Люрманн подчеркнула, что перспективы вступления Украины в Европейский Союз имеют импульс.
Вполне возможно, что переговоры начнутся в ближайшее время,
– подчеркнула министр.
В то же время Люрманн заявила, что темпы вступления нашего государства в ЕС, прежде всего, будут зависеть от готовности Украины к реформам. Кстати, СМИ отметили, что во время визита в Киев Люрманн была очень поражена происходящим прогрессом.
Владимир Зеленский призвал поддержать заявку Украины на вступление в НАТО и ЕС
Владимир Зеленский выступил на Парламентской ассамблее НАТО 21 ноября. Президент призвал поддержать нашу заявку на вступление в ЕС и Североатлантический альянс.
"Украинцы не просто верят, украинцы уверены, что мы можем защититься в этой войне и вернуть границы объединенной Европы на всю длину нашей восточной и южной границ", – отметил президент Украины.Обратите внимание! Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Европейский Союз 28 февраля. 23 июня Украина официально получила статус кандидата. Однако Европа назвала условия, которые наше государство должно выполнить для вступления. О чем именно идет речь, читайте в нашем материале.
Вас может заинтересовать – 7 пунктов для вступления Украины в ЕС: смотрите видео