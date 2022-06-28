"Возможно, продлится несколько дней": в Кременчуге продолжают разбор завалов

Российские войска 27 июня 2022 запустили ракеты по Кременчугу. Одна из них попала в торговый центр, где находились более тысячи человек.

Пожар уже практически потушен, однако остались еще небольшие очаги огня. Об этом 24 канала рассказала корреспондентка из Полтавы Ирина Соляник.

Важно Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, в Очакове также неспокойно – есть погибшие.

По ее словам, почти половину завалов спасателям уже удалось разобрать.

Они работают очень осторожно, ведь никто не знает, сколько могут найти тел на этом месте пожара. Возможно, это продлится несколько дней,

– рассказала Ирина Соляник.

"Люди, конечно, в шоке. Кременчуг обстреливали уже трижды перед этим, но это было в промзоне. Люди слышали взрывы, им было страшно, однако такой атаки не было", – добавила корреспондентка.

Кроме того, она рассказала, что это довольно людное место и расположено в нескольких километрах от центральной площади. Рядом много инфраструктурных объектов, жилых домов, предприятий. То есть русские понимали куда они стреляют и какова их цель.

Что известно о российских обстрелах в Кременчуге

Вооруженные силы России днем 27 июня ракетами атаковали ТРЦ в Кременчуге. В результате циничного обстрела со стороны российских военных, к сожалению, погибли по меньшей мере 16 человек. Владимир Зеленский первым официально опубликовал видео последствий вражеской атаки. Украинский лидер заявил, что количество жертв невозможно даже вообразить.

Зеленский добавил, что ТРЦ не представлял никакой опасности для российской армии или никакой стратегической ценности. Оккупантов злит попытки украинцев жить нормальной жизнью.

В общей сложности площадь возгорания составляла более 10 тысяч квадратных метров. К тушению огня привлечены 115 человек и 20 единиц специальной техники. Также известно, что прибывают спасатели из всех близлежащих районов. Из всех близлежащих районов на место происшествия направлялись спасатели, чтобы потушить пожар и работать над ликвидацией последствий.

Российские пропагандисты придумывают , что удар был вроде бы по местному нефтеперерабатывающему заводу. По словам российских пропагандистов, жертв среди местного населения якобы "нет".

Как отреагировал мир на трагедию в Кременчуге: смотрите видео