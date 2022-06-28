Наразі пожежу вже практично загасили, проте залишилися ще невеличкі осередки вогню. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Полтави Ірина Соляник.

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За її словами, майже половину завалів рятувальникам вже вдалося розібрати.

Вони працюють дуже обережно, адже ніхто не знає скільки можуть знайти тіл на цьому місці пожежі. Можливо, це триватиме кілька днів,

– розповіла Ірина Соляник.

"Люди, звісно, шоковані. Кременчук обстрілювали вже тричі перед цим, але це було в промзоні. Люди чули вибухи, їм було страшно, проте такої атаки не було", – додала кореспондентка.

Крім того, вона розповіла, що це доволі людне місце й розташоване за кілька кілометрів до центральної площі. Поруч багато інфраструктурних об'єктів, житлових будинків, підприємств. Тобто росіяни розуміли куди вони стріляють і яка їх мета.

Що відомо про російські обстріли в Кременчуку

Збройні сили Росії вдень 27 червня ракетами атакували ТРЦ у місті Кременчук. Унаслідок цинічного обстрілу з боку російських військових, на жаль, загинули щонайменше 16 людей. Володимир Зеленський першим офіційно опублікував відео наслідків ворожої атаки. Український лідер заявив, що кількість жертв неможливо навіть уявити.

Зеленський додав, що ТРЦ не становив жодної небезпеки для російської армії чи жодної стратегічної цінності. Окупантів злить намагання українців жити нормальним життям.

Загалом площа займання становила понад 10 тисяч квадратних метрів. До гасіння вогню залучено 115 осіб та 20 одиниць спеціальної техніки. Також відомо, що прибувають рятувальники з усіх прилеглих районів. З усіх прилеглих районів на місце події прямували рятувальники аби загасити пожежу та працювати над ліквідацією наслідків.

Російські пропагандисти вигадують, що удар був начебто по місцевому нафтопереробному заводу. За словами російських пропагандистів, жертв серед місцевого населення нібито "немає".

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