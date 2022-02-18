Возможно, Путин затаил страшную обиду на Байдена из-за Китая, – Цимбалюк

Россияне настолько обнаглели, что они в принципе не видят все остальные страны. По их мнению, главным партнером России и визави являются исключительно Соединенные Штаты Америки.

Такое мнение высказал в эфире 24 канала единственный украинский журналист, аккредитованный в России Роман Цимбалюк. Кроме того, он считает, что Владимир Путин недоволен Джо Байденом с начала правления последнего.

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Почему Путин обиделся на Байдена

Возможно, Путин затаил страшно обиду на Байдена. Нет, не из-за того, что тот назвал его убийцей. А за то, что когда он (Байден – 24 канал) стал президентом, то сказал, что главный вызов для США – это Китай". Роман Цимбалюк Журналист

По его словам, после этого Путин начал хулиганить по полной, чтобы доказать, что главное зло – не Китай и не опасность со стороны экономической силы этого государства. А страна, которая считает, что можно продолжать размахивать ядерной дубинкой (Россия – 24 канал).

Китай – единственная угроза для США в вопросе мирового господства. Его экономика может обойти американскую и сбросить с первой строчки уже к концу этого десятилетия. Пекин активно расширяет свое влияние на другие страны, предлагая деньги, торговлю и инвестиции. Одновременно напрягает военные мышцы.

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