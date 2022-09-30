Возможно ли сейчас вторжение из Беларуси: Арестович резко предупредил о последствиях

Едва ли не каждый день появляется все больше слухов о том, что Беларусь готовится к приему вооружения, военной техники и личного состава войск России, или может и сама вступить в войну. Также есть вероятность, что вражеские войска через Гомель снова хотят напасть на Киев и Чернигов.

Однако советник Офиса Президента предупредил белорусов, что это крайне плохая идея. Алексей Арестович об этом рассказал в комментарии российскому правозащитнику Марку Фейгину, пишет 24 канал.

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Ядерный удар из Беларуси

Даже, несмотря на то, что в России уже не профессиональные войска, Путин хочет повторить наступление на Киев, надеясь задавить количеством. Однако Арестович задал риторический вопрос: если "мы через месяц перемолотили суперпрофессиональные части, что будет с мобилизованными".

Я думаю, что мы терпеть (обстрелы из Беларуси – 24 канал) не станем на этот раз. Ждать очередной Бучи, очередного Гостомеля, нашествия этих мобилизованных и т.п.

– подчеркнул Арестович.

Также не раз Беларусь пробовала переложить ответственность за обстрелы с ее территории на Россию. Однако, если страна-агрессорка ударит с территории Беларуси ядерным оружием – это не сработает. Ответ тогда, по мнению Арестовича, возможен не только по стране, нажавшей на красную кнопку. "При этом ответ может быть не только украинский", – подчеркнул советник ОП и в очередной раз призвал не открывать ящик Пандоры.

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Арестович также предупредил белорусов о возможности непосредственного наступления. Он подчеркнул – как 24 февраля больше не будет. Украинцы готовы и украинцы злые.

Там вас ждут с большим нетерпением. HIMARS, 155-миллиметровая артиллерия, мобилизованные и очень злые войска и хороший край традиций УПА, где в каждом доме помнят, как это делается. Мы готовы, не делайте глупостей,

– подчеркнул он.

Более того, вдоль границы на Юге продолжаются учения Национальной гвардии, пограничников, ВСУ и т.д. Они отрабатывают именно такие возможные сценарии.

У украинцев осталась память о трагических событиях с начала полномасштабного вторжения, о пытках и массовых захоронениях, в частности, в Буче, Ирпене, Гостомеле. Арестович отметил белорусам, что двигаться снова на Бучу – это самое худшее, что может случиться в их незавидной судьбе и короткой жизни.

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Россия с самого начала полномасштабного вторжения использует эту страну для атак на Украину. В частности, с 21 сентября страна-агрессорка начала подготовку к использованию аэродромов в Беларуси.

Также белорусская железная дорога, вероятно, приступила к подготовке к приему эшелонов с российской военной техникой. Для этого могут быть использованы три пограничных перехода.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко , существует риск того, что Россия повторит наступление из Беларуси. Однако граница с Беларусью укреплена, дороги заминированы, украинские силы обороны присутствуют.

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