Однако президент Украины не уточнил, где именно возможно продвижение врага. Как рассказал 24 Каналу советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, активно говорят об этом Вооруженные Силы Украины, Генеральный штаб, Министерство обороны. Они отмечают, где происходит концентрация сил противника и где идет подготовка.

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Информация отрабатывается

В частности речь идет о Харьковском, Донецком, Луганском и Запорожском направлениях. Именно на них враг может начать продвижение.

Есть много от России информации, которая должна напугать, что, мол, "мы будем Харьков захватывать" и тому подобное. К этому надо критически относиться. Есть абсолютно объективная информация на основании данных нашей разведки. Президент говорил, что Россия будет использовать возможность накопить определенный ресурс для едва ли не последней попытки продавить нашу оборону на соответствующих направлениях,

– отметил советник главы ОПУ.

В то же время эта информация, которую предоставляет разведка президенту, Ставке и Генеральному штабу отрабатывается нашими войсками. Они точно понимают, где есть концентрация войск, на каком направлении и что надо этому противопоставить.

Один вопрос еще не урегулирован – это количество соответствующего оружия. Речь идет о снарядах, дронах, дальнобойных ракетах, авиации. Этот вопрос надо решить,

– подчеркнул Подоляк.

Над тем, чтобы Украина имела паритетное количество соответствующего оружия постоянно работает президент, правительство, наши делегации на различных площадках, проукраинское лобби, которое состоит из стран Северной и Восточной Европы.

"Все работают над тем, чтобы у нас было достаточно оружия, которым можно будет нанести существенный урон России. В этой войне нет вопроса заморозки, потому что это будет означать продолжение войны. В этой войне есть вопрос поражения России", – объяснил Михаил Подоляк.

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