Возможной следующей жертвой стрелка в Фарион мог быть Бужанский, – МВД

Утром 26 июля состоялся брифинг главы МВД относительно задержания подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. На нем было объявлено, кто мог быть вероятной следующей жертвой.

По информации от правоохранителей, ею мог стать нардеп Максим Бужанский. Напомним, что подозреваемый через два дня после убийства Ирины Фарион начал интересоваться местами пребывания депутатов, в частности, пророссийских.

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Кто мог стать следующей жертвой после Фарион

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в списке потенциальных жертв подозреваемого в убийстве Ирины Фарион был народный депутат Максим Бужанский.

На эту информацию уже также отреагировал и сам Бужанский. Он выразил благодарность работникам правоохранительных органов и заявил, что "обязан им жизнью".

Он также выразил надежду, что следствию удастся установить всех причастных к убийству Ирины Фарион.

Клименко также объяснил, почему в качестве цели была выбрана именно Ирина Фарион. По его мнению, все из-за того, что она была "наиболее беззащитна".

Что известно о Бужанском

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский известен своими пророссийскими высказываниями, взглядами и законопроектами.

В 2023 году он во время эфира на телеканале "Киев 24" отказался перейти на украинский язык. Когда ведущий сказал "Слава Украине", Бужанский ответил "Да... Слава Украине".

Кроме того, в 2020 году Бужанский подал в Верховную Раду законопроект об использовании русского языка в работе парламента. Он также отказывался чтить память героев Небесной сотни.

Какие были сделаны заявления во время брифинга: кратко