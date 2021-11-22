Возможность наступления России на Украину будет зависеть от нескольких факторов, – Кулеба
Источник:24 канал
Лично российский президент Владимир Путин и руководство России рассматривают возможность наступательной операции против Украины. Пока это одна из опций Кремля.
Украина призывает не поддаваться на провокации, в частности в информационном пространстве. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов.
К теме У Путина заявили о "провокациях" после появления информации о возможном вторжении в Украину
Путин может начать военную операцию против Украины: от чего это зависит
По мнению Кулебы, несколько факторов будут влиять на то, задействует ли Путин военную опцию.
Первый: от силы, покоя и выдержки Украины. Второй: от скоординированности и силы действий наших партнеров. Мы работаем над обоими факторами,
– подчеркнул глава МИД.
В то же время он призвал всех не паниковать. По его словам, следует сохранять бдительность и не вестись ни на какие провокации, особенно в информационном пространстве.
Возможно нападение России на Украину: что известно
- В последнее время Россия отмечается сверхактивными действиями на границе с Украиной.
- Такое поведение со стороны Кремля очень беспокоит США. В частности, в Вашингтоне опасаются, что государство-агрессор может пойти на обострение ситуации зимой 2022 года.
- Украинская разведка также подтверждает, что в конце января – начале февраля 2022 года Москва может пойти в атаку.
- В то же время в Киеве показали карту путей, откуда Россия может напасть. Российские военные оцепили Украину и у белорусской границы, якобы пытаясь взять ее в кольцо.
- По данным разведки, миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии также является частью усилий России.
- Киев просчитывает разные сценарии относительно того, как именно может развиваться потенциальная атака России.
- Кроме того, США предупредили Москву, что любая ее агрессия будет иметь последствия.