Возможности есть, – Данилов не исключил точечные удары по России в ответ на нападение

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил точечные удары по России в ответ, если та осмелится напасть. Он заверил, что в таком случае мы будем воевать.

Данилова спросили, рассматривает ли Украина в случае нападения Москвы возможность ударов по российской инфраструктуре и военным объектам. Политик ответил, что у власти есть четкое понимание, чем будут заниматься.

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Возможности у нас есть. Хватает ли нам этих возможностей – возможно, мы слабее, чем армия РФ, но это не значит, что мы не будем воевать,

– подчеркнул Данилов.

Более того, он добавил, что Украина имеет то, чего нет у России.

Последние новости об угрозе нападения России

В последнее время сообщений об угрозе нападения России стало больше. Командующий ООС Александр Павлюк отметил, что Россия может атаковать с нескольких направлений. По его словам, Москва хочет захватить 8 ключевых регионов на восточном и южном направлении. Речь идет, в частности, и о городах Днепре, Харькове и Одессе.

Ряд стран уже начали отзывать своих дипломатов с украинской территории и эвакуировать их семьи. Также они рекомендуют гражданам не посещать Украину.

Между тем, западные партнеры помогают Украине с вооружением. Например, 18 января военную помощь Украине оказала Великобритания – 2 тысячи противотанковых гранатометов. США тоже согласовали Украине 200 миллионов долларов военной помощи. 23 января в Украину прибыла вторая партия оружия из США, то есть 80 тонн летального вооружения.

Литва и Латвия также предоставили нам американские ракетные комплексы Stinger.

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