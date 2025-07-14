Армия КНДР улучшила свои возможности после войны в Украине, – The Times

КНДР улучшила возможности армии после участия в войне в Украине. Она усовершенствовала точность баллистики, разработала возможность ведения войны благодаря БпЛА и ускорила производство современного вооружения.

Все это они смогли благодаря реальному опыту ведения боевых действий в современных условиях. Об этом пишет The Times, ссылаясь на оценки украинской разведки, передает 24 Канал.

Смотрите также Дело не только в оружии: о чем Лавров договаривался с КНДР и при чем здесь Китай

Как война в Украине повлияла на развитие армии КНДР?

Согласно оценкам разведки, Северная Корея благодаря сотрудничеству с Россией получила возможности для модернизации армии, предоставила реальный опыт ведения современной войны и позволила развить потенциал в сфере ядерных ракет.

Также это позволило Пхеньяну укрепить свои военно-морские силы и расширить возможности по сбору разведывательной информации. Теперь армия КНДР является "более серьезной угрозой для Южной Кореи и дислоцированных там войск США.

Вероятно, что в будущем готовность КНДР применять военную силу в своей внешней политике будет расти. Этому способствует отсутствие решительной реакции со стороны США и их европейских и азиатских союзников на участие войск КНДР в Украине, а также присоединение Северной Кореи к более широкой стратегии России и Китая, направленной на глобальное перенапряжение возможностей США,

– говорится в оценке.

Также Россия помогает КНДР в разработке и производстве баллистических ракет KN-23 с ядерным потенциалом. Несмотря на предыдущие недостатки. теперь они практически не отличаются от российских средств по дальности и точности.

Ранее первые запуски KN-23 промахнулись на 15 километров. Офицер украинских Военно-воздушных сил рассказал журналистам, что на эти ракеты начали устанавливать российские системы наведения для повышения точности.

"Потом они начали их дорабатывать. Они установили там российскую систему наведения, систему позиционирования, аналогичную той, что установлена на "Искандерах". После этого их точность стала составлять сотни метров отклонения", – говорит он.

По словам эксперта по ракетам из Национального института стратегических исследований Алексея Ижака, северокорейские ракеты теперь стали вызовом для известной американской системы противовоздушной обороны Patriot.

Напомним, Северная Корея продолжает поддерживать Россию в войне с Украиной и не прекращает поставки артиллерийских снарядов. Ранее, как сообщали СМИ, КНДР передала уже более 12 миллионов снарядов калибра 152 миллиметра.