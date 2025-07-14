Усе це вони змогли завдяки реальному досвіду ведення бойових дій у сучасних умовах. Про це пише The Times, посилаючись на оцінки української розвідки, передає 24 Канал.

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Як війна в Україні вплинула на розвиток армії КНДР?

Згідно з оцінками розвідки, Північна Корея завдяки співпраці з Росією отримала можливості для модернізації армії, надала реальний досвід ведення сучасної війни та дозволила розвинути потенціал у сфері ядерних ракет.

Також це дозволило Пхеньяну зміцнити свої військово-морські сили та розширити можливості зі збору розвідувальної інформації. Тепер армія КНДР є "серйознішою загрозою для Південної Кореї й дислокованих там військ США.

Імовірно, що в майбутньому готовність КНДР застосовувати військову силу у своїй зовнішній політиці зростатиме. Цьому сприяє відсутність рішучої реакції з боку США та їхніх європейських і азійських союзників на участь військ КНДР в Україні, а також приєднання Північної Кореї до ширшої стратегії Росії та Китаю, спрямованої на глобальне перенапруження можливостей США,

– ідеться в оцінці.

Також Росія допомагає КНДР в розробці та виробництві балістичних ракет KN-23 з ядерним потенціалом. Попри попередні недоліки. тепер вони практично не відрізняються від російських засобів за дальністю і точністю.

Раніше перші запуски KN-23 промахнулися на 15 кілометрів. Офіцер українських Військово-повітряних сил розповів журналістам, що на ці ракети почали встановлювати російські системи наведення для підвищення точності.

"Потім вони почали їх допрацьовувати. Вони встановили там російську систему наведення, систему позиціювання, аналогічну тій, що встановлена на "Іскандерах". Після цього їхня точність стала становити сотні метрів відхилення", – каже він.

За словами експерта із ракет із Національного інституту стратегічних досліджень Олексія Їжака, північнокорейські ракети тепер стали викликом для відомої американської системи протиповітряної оборони Patriot.

Нагадаємо, Північна Корея продовжує підтримувати Росію у війні з Україною та не припиняє постачання артилерійських снарядів. Раніше, як повідомляли ЗМІ, КНДР передала вже понад 12 мільйонів снарядів калібру 152 міліметри.