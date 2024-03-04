Китай и Турция предлагают переговорные платформы, пока Россия делает вид заинтересованности: анализ ISW

Китай и Турция активизировали усилия по созданию переговорных платформ для урегулирования российско-украинской войны. Кремль использует это для своих информационных операций.

Как утверждают в Институте изучения войны, Китай и Турция не прекращают работать над собственными переговорными платформами для мирного урегулирования ситуации в Украине. Россия, свою очередь, пытается использовать эти инициативы для усиления информационных кампаний, направленных на уменьшение международной поддержки Украины.

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Китай и Турция хотят мира

Во время встречи в Москве 2 марта заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и специальный представитель Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй обсудили желание Пекина способствовать диалогу между Кремлем и Киевом.

Они отметили, что без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности обсуждение урегулирования в Украине является "невозможным".

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил надежду на скорое начало переговоров о прекращении огня в Украине. Он отметил, что обе стороны достигли пределов того, что могут получить военным путем.

А вот президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности страны предоставить платформу для переговоров между Россией и Украиной. Интересно, что 1 марта это предложение отверг российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как Россия пользуется ситуацией

Российские официальные лица продолжают безосновательно обвинять Украину и Запад в срыве мирных переговоров. Происходит это на фоне многочисленных заявлений Кремля, которые свидетельствуют об отсутствии интереса Москвы к добросовестному диалогу.

Лавров во время форума в Анталии 2 марта сказал, что Украина не проявляет "доброй воли" для переговоров, намекая на то, что отсутствие консенсуса является виной Киева, а не Москвы.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя утверждал, что его страна никогда не отказывалась от переговоров, и именно Украина "против диалога" с Кремлем.

ISW продолжает считать, что любые заявления России о заинтересованности в мирных переговорах являются попытками введения в заблуждение. Цель Кремля – получить уступки со стороны Запада по суверенитету и территориальной целостности Украины, переложив ответственность за диалог на Киев и весь цивилизованный мир.

Добавим, что Украина имела неудачный опыт переговоров с Россией весной 2022 года. В первые недели после начала полномасштабного вторжения в Турции встретились наша и кремлевская делегации.

Газета The Wall Street Journal недавно опубликовала статью, в которой рассказала, что в ходе этого диалога вопрос членства Украины в НАТО был важнейшей частью повестки дня.

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В то же время Кремль требовал, чтобы численность Вооруженных Сил Украины не превышала:

85 000 военнослужащих;

342 единицы танков;

519 артиллерийских установок.

А вот украинские переговорщики настаивали на 250-тысячной армии, примерно на довоенном уровне, с 800 танками и 1 900 единицами артиллерии.