Возможны массовые увольнения в ФСБ, – Яковина об обвинении России в подрыве Крымского моста

Никаких доказательств того, что к взрыву на Крымском мосту причастно ГУР МО или сам Буданов – нет, это выдумка. В эту историю уже приплели армян, грузин и всех на свете.

Об этом во время стрима для 24 канале рассказал российский оппозиционный журналист Иван Яковина. Он также отметил, что ФСБ пытается в очень сжатые сроки продемонстрировать собственную эффективность, потому что у них была одна задача – оберегать мост, а все остальное не имело такого значения.

Читайте также Взрыв на Крымском мосту: в ОП опровергли обвинения в сторону Буданова и назвали виновных

Поскольку мост поврежден, то можно ожидать, либо массовых увольнений в ФСБ, либо фсбникам нужно продемонстрировать молниеносную работу,

– убежден Яковина.

По его словам, если мы посмотрим на российскую картину того, что произошло на Крымском мосту, то у нас нет украинцев, совсем нет.

Полный стрим с Иваном Яковиной: смотрите видео

"Конечно, россияне могут для проформы поймать нескольких украинцев и обвинить их во всем, но действительно все очевидно – украинскую роль придется придумывать", – добавляет журналист.

Взрыв на Керченском мосту: последние новости