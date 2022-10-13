Возможны массовые увольнения в ФСБ, – Яковина об обвинении России в подрыве Крымского моста
Никаких доказательств того, что к взрыву на Крымском мосту причастно ГУР МО или сам Буданов – нет, это выдумка. В эту историю уже приплели армян, грузин и всех на свете.
Об этом во время стрима для 24 канале рассказал российский оппозиционный журналист Иван Яковина. Он также отметил, что ФСБ пытается в очень сжатые сроки продемонстрировать собственную эффективность, потому что у них была одна задача – оберегать мост, а все остальное не имело такого значения.
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Поскольку мост поврежден, то можно ожидать, либо массовых увольнений в ФСБ, либо фсбникам нужно продемонстрировать молниеносную работу,
– убежден Яковина.
По его словам, если мы посмотрим на российскую картину того, что произошло на Крымском мосту, то у нас нет украинцев, совсем нет.
Полный стрим с Иваном Яковиной: смотрите видео
"Конечно, россияне могут для проформы поймать нескольких украинцев и обвинить их во всем, но действительно все очевидно – украинскую роль придется придумывать", – добавляет журналист.
Взрыв на Керченском мосту: последние новости
- В ночь на 9 октября на Крымском мосту произошли масштабные взрывы, повредившие железнодорожный путь и один пролет автомобильной дороги.
- В рамках слабой версии "взорвался грузовик" – ФСБ задержали 8 участников "теракта", а всего их, как убеждают россияне, было 12. Однако, в InformNapalm отметили, что граждан Украины и Армении приписали к этой выборке не просто так.
- Со следующего дня, 10 октября, Россия начала наносить массированные ракетные удары по критической инфраструктуре многих городов Украины. Продолжились атаки и 11 октября. В Кремле официально сообщили, что это ответ на "теракт" на мосту.
- Однако в МИД Украины и Офисе Президента подчеркнули, что эти два события никак не связаны между собой. Мол, Россия специально могла подстроить взрыв на Крымском мосту, чтобы потом заявлять, что ее спровоцировали на это.