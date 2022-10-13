Про це під час стріму для 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Іван Яковина. Він також зазначив, що ФСБ намагається в дуже стислі терміни продемонструвати власну ефективність, бо у них було одне завдання – оберігати міст, а все інше не мало такого значення.

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Оскільки міст пошкоджений, то можна чекати, або масових звільнень у ФСБ, або фсб-никам потрібно продемонструвати блискавичну роботу,

– переконаний Яковина.

За його словами, якщо ми поглянемо на російську картину того, що відбулось на Кримському мосту, то нам немає українців, зовсім немає.

Повний стрім із Іваном Яковиною: дивіться відео

"Звісно, росіяни можуть для проформи піймати кількох українців та звинуватити їх у всьому, але насправді все очевидно – українську роль доведеться вигадувати", – додає журналіст.

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