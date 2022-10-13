Про це під час стріму для 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Іван Яковина. Він також зазначив, що ФСБ намагається в дуже стислі терміни продемонструвати власну ефективність, бо у них було одне завдання – оберігати міст, а все інше не мало такого значення.
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Оскільки міст пошкоджений, то можна чекати, або масових звільнень у ФСБ, або фсб-никам потрібно продемонструвати блискавичну роботу,
– переконаний Яковина.
За його словами, якщо ми поглянемо на російську картину того, що відбулось на Кримському мосту, то нам немає українців, зовсім немає.
Повний стрім із Іваном Яковиною: дивіться відео
"Звісно, росіяни можуть для проформи піймати кількох українців та звинуватити їх у всьому, але насправді все очевидно – українську роль доведеться вигадувати", – додає журналіст.
Вибух на Керченському мосту: останні новини
- У ніч проти 9 жовтня на Кримському мосту сталися масштабні вибухи, які пошкодили залізничну колію та один проліт автомобільної дороги.
- У рамках слабкої версії "вибухнула вантажівка" – ФСБ затримали 8 учасників "теракту", а загалом їх, як переконують росіяни, було 12. Однак, в InformNapalm зазначили, що громадян України та Вірменії приписали до цієї вибірки не просто так.
- З наступного дня, 10 жовтня, Росія почала завдавати масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі багатьох міст України. Продовжились атаки й 11 жовтня. У Кремлі офіційно повідомили, що це відповідь на "теракт" на мосту.
- Однак, у МЗС України та Офісі Президента наголосили, що ці дві події жодним чином не пов'язані між собою. Мовляв, Росія спеціально могла підлаштувати вибух на Кримському мосту, щоб потім заявляти, буцімто її спровокували на це.