Оккупанты пугали пусками ракет: в Киеве и нескольких областях объявляли тревогу
13 марта 2023, 13:18Читати новину українською
В Киеве и еще нескольких областях во второй раз объявляли воздушную тревогу 13 марта. Была угроза запуска ракет.
Об этом информирует 24 Канал. Украинцев призывали не пренебрегать тревогой.
Важно В ОК "Юг" объяснили, почему "затянулась" ракетная атака России
Почему звучала воздушная тревога13:52 Во всех областях объявили отбой воздушной тревоги.13:50 Некоторые каналы сообщают о взрывах в Сумской области.13:28 Сообщают о взлете 4 МиГ-31 в районе Клинцы, Трубчевск, Брянская область.13:27 Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.13:24 Мониторинговые группы сообщают, что есть признаки пуска ракет ТУ-95МС из района Каспия. Однако, если это снова не фальш-пуски.13:20 Второй раз за день в Киеве и еще нескольких областях объявили воздушную тревогу.
Карта воздушной тревоги / Скриншот
10:58 Воздушная тревога звучит:
- в Черниговской,
- Сумской,
- Киевской,
- Полтавской,
- Луганской областях,
- городе Киев.
Где звучит воздушная тревога / Карта
Есть угроза нанесения ракетного удара
Спикер ОК "Юг" Владислав Назаров сообщал, что в Черное море уже выведены 2 надводных ракетоносителя, снаряженные до 16 ракет типа "Калибр". Поэтому есть высокая угроза нанесения ракетного удара.
Последняя массированная атака Украины 9 марта
- В ночь на 9 марта россияне осуществили 81 пуск ракет разного базирования. Для атаки оккупанты использовали самолеты Ту-95, Ту-22М3, Су-35, МиГ-31К, ракетоносители "Калибров" в Черном море.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат впервые заявил, что враг использовал целых 6 "Кинжалов". По его словам, такого количества запущенных ракет он не припоминает.
- По словам Натальи Гуменюк, оккупанты пытались найти системы Patriot, о которых сообщили накануне.
- Президент Владимир Зеленский провел срочное совещание по массированной ракетной атаке Украины 9 марта.
- Также украинский лидер выразил соболезнования родным погибших во время ракетной атаки. Зеленский обнародовал кадры последствий прилетов.