Оккупанты пугали пусками ракет: в Киеве и нескольких областях объявляли тревогу

13 марта 2023, 13:18
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В Киеве и еще нескольких областях во второй раз объявляли воздушную тревогу 13 марта. Была угроза запуска ракет.

Об этом информирует 24 Канал. Украинцев призывали не пренебрегать тревогой.

Важно В ОК "Юг" объяснили, почему "затянулась" ракетная атака России

Почему звучала воздушная тревога

13:52 Во всех областях объявили отбой воздушной тревоги.13:50 Некоторые каналы сообщают о взрывах в Сумской области.13:28 Сообщают о взлете 4 МиГ-31 в районе Клинцы, Трубчевск, Брянская область.13:27 Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.13:24 Мониторинговые группы сообщают, что есть признаки пуска ракет ТУ-95МС из района Каспия. Однако, если это снова не фальш-пуски.13:20 Второй раз за день в Киеве и еще нескольких областях объявили воздушную тревогу.


Карта воздушной тревоги / Скриншот

11:49 В областях начался отбой воздушной тревоги.11:48 По информации мониторинговых групп, вражеская авиация улетает от границ.11:28 Иногда наблюдаются запуски воздушных объектов, вероятно, фальш-цели, из Брянской области. Оставайтесь в укрытиях, потому что среди фальш-целей могут быть и настоящие.11:24 По состоянию на данный момент известно об активности Ту-22 из Энгельса, 2 ракетоносителей, снаряженных до 16 ракетами типа "Калибр", а также есть активность тактической авиации.11:17 В ОК "Юг" сообщили, что наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря. Не исключена активность вражеских разведывательных БПЛА.11:15 Запусков ракет не было. Все цели – результат работы российских средств радиоэлектронной борьбы.11:00 Над Брянской областью в потенциальной зоне пусков находится 7 воздушных объектов.10:59 Некоторые мониторинговые паблики отметили, что в направлении Черниговщины-Киевщины зафиксирована воздушная цель. Что именно – пока неизвестно. Позже сообщили, что воздушная цель исчезла с радаров. Предварительно, это фальшь-цель.

10:58 Воздушная тревога звучит:

  • в Черниговской,
  • Сумской,
  • Киевской,
  • Полтавской,
  • Луганской областях,
  • городе Киев.


Где звучит воздушная тревога / Карта

10:57 Предварительно, сообщают о запуске ракеты в сторону Черниговщины и Киевщины. Поэтому будьте в укрытиях, где объявлена тревога.

Есть угроза нанесения ракетного удара

Спикер ОК "Юг" Владислав Назаров сообщал, что в Черное море уже выведены 2 надводных ракетоносителя, снаряженные до 16 ракет типа "Калибр". Поэтому есть высокая угроза нанесения ракетного удара.

Последняя массированная атака Украины 9 марта

  • В ночь на 9 марта россияне осуществили 81 пуск ракет разного базирования. Для атаки оккупанты использовали самолеты Ту-95, Ту-22М3, Су-35, МиГ-31К, ракетоносители "Калибров" в Черном море.
  • Спикер Воздушных сил Юрий Игнат впервые заявил, что враг использовал целых 6 "Кинжалов". По его словам, такого количества запущенных ракет он не припоминает.
  • По словам Натальи Гуменюк, оккупанты пытались найти системы Patriot, о которых сообщили накануне.
  • Президент Владимир Зеленский провел срочное совещание по массированной ракетной атаке Украины 9 марта.
  • Также украинский лидер выразил соболезнования родным погибших во время ракетной атаки. Зеленский обнародовал кадры последствий прилетов.

Автор: Софія Ковнір