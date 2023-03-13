Оккупанты пугали пусками ракет: в Киеве и нескольких областях объявляли тревогу

В Киеве и еще нескольких областях во второй раз объявляли воздушную тревогу 13 марта. Была угроза запуска ракет.

Об этом информирует 24 Канал. Украинцев призывали не пренебрегать тревогой.

Важно В ОК "Юг" объяснили, почему "затянулась" ракетная атака России

Почему звучала воздушная тревога

Во всех областях объявили отбой воздушной тревоги.Некоторые каналы сообщают о взрывах в Сумской области.Сообщают о взлете 4 МиГ-31 в районе Клинцы, Трубчевск, Брянская область.Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.Мониторинговые группы сообщают, что есть признаки пуска ракет ТУ-95МС из района Каспия. Однако, если это снова не фальш-пуски.Второй раз за день в Киеве и еще нескольких областях объявили воздушную тревогу.



Карта воздушной тревоги / Скриншот

В областях начался отбой воздушной тревоги.По информации мониторинговых групп, вражеская авиация улетает от границ.Иногда наблюдаются запуски воздушных объектов, вероятно, фальш-цели, из Брянской области. Оставайтесь в укрытиях, потому что среди фальш-целей могут быть и настоящие.По состоянию на данный момент известно об активности Ту-22 из Энгельса, 2 ракетоносителей, снаряженных до 16 ракетами типа "Калибр", а также есть активность тактической авиации.В ОК "Юг" сообщили, что наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря. Не исключена активность вражеских разведывательных БПЛА.Запусков ракет не было. Все цели – результат работы российских средств радиоэлектронной борьбы.Над Брянской областью в потенциальной зоне пусков находится 7 воздушных объектов.Некоторые мониторинговые паблики отметили, что в направлении Черниговщины-Киевщины зафиксирована воздушная цель. Что именно – пока неизвестно. Позже сообщили, что воздушная цель исчезла с радаров. Предварительно,

10:58 Воздушная тревога звучит:

в Черниговской,

Сумской,

Киевской,

Полтавской,

Луганской областях,

городе Киев.



Где звучит воздушная тревога / Карта

Есть угроза нанесения ракетного удара

Предварительно, сообщают о запуске ракеты в сторону Черниговщины и Киевщины. Поэтому будьте в укрытиях, где объявлена тревога.

Спикер ОК "Юг" Владислав Назаров сообщал, что в Черное море уже выведены 2 надводных ракетоносителя, снаряженные до 16 ракет типа "Калибр". Поэтому есть высокая угроза нанесения ракетного удара.

Последняя массированная атака Украины 9 марта