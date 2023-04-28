По областям и в Киеве звучала тревога: сообщения о пусках ракет оказались ложными

Российские захватчики не дают спокойно жить украинцам и создают новые угрозы для жителей всех регионов. В частности, из-за этого раздаются сигналы воздушной тревоги.

В пятницу, около 18:10, во многих областях Украины прозвучала тревога (отбои – ориентировочно через час). Важно не игнорировать в такие моменты предупреждающие сигналы, ведь существует реальная угроза с неба. Больше – в материале 24 Канала.

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19:15 Объявили об отбоях тревоги.

Карта тревог после объявления отбоев (по состоянию на 19:20, 28 апреля) / alerts.in.ua

18:33 Телеграм-ресурсы предположили, что по состоянию на данный момент воздушное пространство Украины чисто и не летят воздушные цели ни в сторону Николаева, ни Харькова.

В то же время, вероятно, в Житомирской и Винницкой области объявление тревоги связано с поднятием в воздух на территории Беларуси Су-30.

Руководитель Николаевской ОВА Ким написал: "С Востока летит первая (ракета - 24 Канал)", – однако впоследствии он извинился и констатировал, что "цель - пропала", но угроза остается.

18:31 Тревоги прозвучали в Киеве и регионе, а также в Житомирской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях.

Воздушная тревога на 18:30, 28 апреля / Карта alerts.in.ua

18:26 Мониторинговые группы уточнили, что, вероятно, произошел пуск крылатых ракет типа Х-101/555 из Ту-95 из района Каспия.

Реальность пуска, количество ракет и бомбардировщиков пока неизвестна. Позаботьтесь о своей безопасности,

– говорится в источнике.

СМИ пишут, что фиксируется взлет двух Ту-22м3 с военного аэродрома "Шайковка" во враждебном государстве.

18:13 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что с 18:20 возможен подлет ракет, которые россияне выпустили из бомбардировщика Ту-95.

Анонимные телеграм-каналы впоследствии уточнили, что это означает: если в период с 18:20 до 19:00 действительно был пуск – ракеты будут входить в наше воздушное пространство.

18:12 Чиновники разных регионов Украины призвали не игнорировать сообщения об опасности. В частности, глава Николаевщины Виталий Ким и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Тревогу не игнорируйте,

– также констатировал глава ОП Ермак.

Анонимные телеграм-каналы написали, что, возможно, враг совершил два пуска с бортов бомбардировщика Ту-95 . В то же время мониторинговые группы сообщили о запуске ракет стратегической авиации.

18:10 Тревоги прозвучали в следующих областях:

Одесская;

Николаевская;

Херсонская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Донецкая;

Харьковская;

Полтавская;

Сумская.



Воздушные тревоги в Украине по состоянию на 18:10, 28 апреля / Карта