Оккупанты массово бегут из Энергодара на фоне вероятной провокации на ЗАЭС, – СМИ

На фоне предполагаемой провокации на территории Запорожской АЭС оккупанты начали массово уезжать из Энергодара. Также россияне убирают свои блокпосты поблизости.

Издание со ссылкой на собственные источники утверждает, что оккупанты начали массово отводить свои войска из Энергодара. Ранее в сети российские пропагандисты начали вбрасывать разные фейки, что якобы Украина может устроить провокации на ЗАЭС.

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Что происходит в Энергодаре

После распространения ИПСО в телеграм-каналах оккупанты начали бежать из временно оккупированной части Запорожской области. В частности – войска массово уходят из Энергодара. Кроме того, из десятков блокпостов осталось только 2: от Васильевки до Мелитополя.

Отметим, что российские телеграм-каналы начали разгонять волну о том, что ВСУ якобы собираются атаковать Запорожскую АЭС ночью 5 июля. Как показывает практика, такие вбросы свидетельствуют о подготовке провокаций самими оккупантами,

– обратили внимание журналисты.

Кроме того, на двух энергоблоках Запорожской АЭС заметили предметы, похожие на взрывчатку. В Генштабе ВСУ отметили, что посторонние предметы были замечены на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков. Эти взрывные устройства не повредят энергоблоки, однако оккупанты могут прибегнуть к провокации, чтобы создать картинку "обстрелов со стороны ВСУ" и обвинить в теракте Украину.

Разведка прокомментировала возможные провокации на ЗАЭС

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии пояснил, почему россияне начали распространять ИПСО о возможных провокациях на Запорожской АЭС. Он заявил, что это связано с несколькими причинами.

Во-первых, он опроверг российские обвинения в том, что Украина якобы беспилотниками может атаковать территорию станции. Во-вторых, это ответ на широкую информационную кампанию, которую Украина ведет в мире с освещением преступлений российских оккупантов на территории Запорожской АЭС и других объектов критической инфраструктуры. Однако с другой стороны, по словам Юсова, такие информационные кампании и ИПСО действительно могут проводиться как подготовка и информационное прикрытие к подлинным террористическим действиям.

"В настоящее время речь идет о повышении градуса ядерного шантажа, проведении ИПСО с целью посеять панику в украинском обществе и деморализовать украинских защитников", – подчеркнул Юсов.