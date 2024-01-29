Возможны пуски: во многих областях тревога из-за угрозы баллистики
В Украине объявили воздушную тревогу в ряде областей. Есть угроза баллистического удара.
Днем 29 января в ряде областей Украины объявили о воздушной опасности. По состоянию на 13:54 объявили отбои.
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В Херсонской области были попадания
Мониторинговые каналы сообщают, что в Херсонской области есть попадания баллистического вооружения. Пока детали неизвестны. Кроме этого, официального подтверждения от воздушных сил также нет.Оперативные новости – в нашем телеграме.
Интересно, что взрывы также прогремели и в Джанкое, однако там не объявляли воздушной тревоги. Детали этого тоже пока неизвестны.
Была угроза баллистики
В половине областей Украины объявляли воздушную тревогу. Речь идет о восточных и южных регионах. Воздушную тревогу лучше не игнорировать, ведь обычная осторожность может сохранить жизнь. Поэтому спуститесь в ближайшее укрытие или воспользуйтесь правилом двух стен.
Мониторинговые каналы писали, что угроза баллистики из Крыма и с Востока.
Ночью враг тоже атаковал Украину
- В ночь на 29 января Россия также атаковала Украину. В частности, летели "Шахеды" и ракеты. Тревога началась еще вечером 28 января.
- Мониторинговые каналы писали, что предварительно враг атаковал баллистическими ракетами "Искандер-М" с территории Белгородской области.
- Впоследствии Воздушные силы начали информировать об отбоях, связанных с баллистической угрозой, однако угроза удара дронами камикадзе сохранялась значительно дольше.