Вдень 29 січня в низці областей України оголосили про повітряну небезпеку. Станом на 13:54 оголосили відбої.

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На Херсонщині були влучання

Моніторингові канали повідомляють, що у Херсонській області є влучання балістичного озброєння. Наразі деталі невідомі. Крім цього, офіційного підтвердження від повітряних сил також немає.

Цікаво, що вибухи також пролунали і у Джанкої, однак там не оголошували повітряної тривоги. Деталі цього теж поки невідомі.

Була загроза балістики

У половині областей України оголошували повітряну тривогу. Мовиться про східні та південні регіони. Повітряну тривогу краще не ігнорувати, адже звичайна обережність може зберегти життя. Тому спустіться у найближче укриття або скористайтесь правилом двох стін.

Моніторингові канали писали, що загроза балістики з Криму та зі Сходу.

Вночі ворог теж атакував Україну

  • Вночі проти 29 січня Росія також атакувала Україну. Зокрема, летіли "Шахеди" та ракети. Тривога розпочалась ще увечері 28 січня.
  • Моніторингові канали писали, що попередньо ворог атакував балістичними ракетами "Іскандер-М" з території Бєлгородської області.
  • Згодом Повітряні сили почали інформувати про відбої, пов'язані зі балістичною загрозою, однак загроза удару дронами – камікадзе зберігалась значно довше.