На днях посольства разных стран предупреждали о вероятном теракте в российской Москве. Но эта новость не является странной для страны-агрессора. Особенно накануне выборов Путина.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян.

Смотрите также Чтобы увеличить расходы на войну: Путин хочет существенно поднять налоги для населения

"Когда Путина надо было посадить на президентское кресло, взрывали дома. Появилась фраза: стоило большой крови посадить Путина в это кресло, и еще большей надо, чтобы его оттуда убрать. Тогда в это не верили (в возможные теракты – 24 Канал). Но за эти годы поняли, что так оно и есть", – сказал Асланян.

Как Путин идет к власти

25 лет назад россияне еще могли не верить, что ради власти будут убивать своих же, считает ведущий. Но это было не так.

"Выяснилось, что Путин 24 года назад был готов убить любого, кто стоит на его пути. Теперь мы понимаем, что теракт – "нормально". ФСБ, которая борется с выдуманными врагами, докладывает невесть что", – объяснил он.

Так, в сети распространялась информация о том, что российские силовики убили двух представителей Казахстана якобы при попытке организации теракта в России. Впрочем, сейчас точно разобраться кем они были на самом деле – невозможно.

"За 24 года мы понимаем, что этой власти характерно убивать кого-то до выборов. А после изменится внутренний курс на 37-й год. Теракты выступают на разогреве: то ли выдуманные, то ли настоящие, которые устроит ФСБ. Для борьбы с "терроризмом" усилят охрану, прижмут общество, чтобы молчало. Но им, чтобы убивать, причина не нужна", – заметил Асланян.

Что происходит в России: последние новости