Про це у розмові з 24 Каналом зазначив ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян.

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"Коли Путіна треба було посадити на президентське крісло, підривали будинки. З'явилася фраза: вартувало великої крові посадити Путіна в це крісло, і ще більшої треба, щоб його звідти прибрати. Тоді в це не вірили (у можливі теракти – 24 Канал). Але за ці роки зрозуміли, що так воно і є", – сказав Асланян.

Як Путін йде до влади

25 років тому росіяни ще могли не вірити, що заради влади будуть вбивати своїх же, вважає ведучий. Але це було не так.

"З'ясувалося, що Путін 24 роки тому був готовий вбити будь-кого, хто стоїть на його шляху. Тепер ми розуміємо, що теракт – "нормально". ФСБ, яка бореться з видуманими ворогами, доповідає казна-що", – пояснив він.

Так, в мережі ширилася інформація про те, що російські силовики вбили двох представників Казахстану нібито під час спроби організації теракту в Росії. Утім, зараз достеменно розібратися ким вони були насправді – неможливо.

"За 24 роки ми розуміємо, що цій владі характерно вбивати когось до виборів. А після зміниться внутрішній курс на 37-й рік. Теракти виступають на розігріві: чи то видумані, чи то справжні, які влаштує ФСБ. Для боротьби з "тероризмом" посилять охорону, притиснуть суспільство, щоб мовчало. Але їм, щоб вбивати, причина не потрібна", – зауважив Асланян.

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