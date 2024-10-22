Возможный ракетный удар: Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС
22 октября 2024, 03:13Читати новину українською
Источник:"Почему тревога | Радар"
Предварительно, есть взлет вражеских бомбардировщиков Ту-95МС, которые являются носителями ракет Х-101 и Х-555. Взлетели они с аэродрома Оленья и движутся в сторону пусковых рубежей.
Сейчас в небе находятся от 2 до 3 самолетов, также есть информация о 6 бортах. Заметим, что это пока неофициальные сообщения – заявлений от Воздушных сил по вылету "тушек" не было.