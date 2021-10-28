Возможный скандал: Польша отказывается платить миллионный ежедневный штраф ЕС

Польша отказалась уплачивать миллионный ежедневный штраф Евросоюза. В частности, из-за деятельности деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда.

Европейский суд обязал Польшу прекратить работу этого органа. В то же время об отказе платить деньги 28 октября заявил министр юстиции Польши Збигнев Зебро.

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Польша отказывается платить штраф Евросоюзу

Польское государство не может преклониться перед беззаконием. Будь то незаконные штрафы в отношении Турова... или штраф за изменения в судебной системе, Польша не может и не должна платить ни одного злотого (местная валюта – 24 канал),

– заверил министр.

Он заявил, что предписания Европейского суда – незаконны. Варшава настояла на том, что у суда нет власти над ее судебной системой и игнорирует его постановления.

Перед этим, 27 октября, суд Евросоюза в Люксембурге обязал Польшу платить ежедневный штраф в размере 1 миллиона евро из-за отказа Варшавы выполнять решение, касающееся реформы судебной системы страны.

Этот штраф начисляется каждый день, пока не прекратится деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда в Польше. Ее работа несовместима с нормами ЕС касательно независимости и беспристрастности судебной власти. Так как дисциплинарная палата Верховного суда может принимать меры против судей вплоть до отстранения их от должности.

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