Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что паузу враг брать не собирается, хотя интенсивность боев может немного спадать на определенных направлениях.

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Попытка демонстрировать инициативу

Намерение оккупантов – войти в бои с целью затягивания времени. Однако большого потенциала для массированного наступления даже на Востоке россиянам не хватит.

В то же время, на некоторых участках фронта, в частности в Авдеевке, Лимане, Купянске, враг будет пытаться время от времени активизироваться и проводить активные штурмовые действия. Это попытка постоянно демонстрировать, что инициатива на его стороне,

– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Возьмут ли россияне паузу в боевых действиях: смотрите видео

А также задача оккупантов – максимально затягивать время. Они ожидают, что внешнеполитическая ситуация и конъюнктура могут измениться.

Даже Владимир Путин в своем интервью поддержал мнение министра обороны Сергея Шойгу, что российские войска находятся в активной обороне.

"Это значит, что они подстраховывают себя на случай неудач их наступательных действий. Мол, наступления в районе Авдеевки и Купянска мы и не планировали, потому что сидим в обороне", – отметил Александр Мусиенко.

Обратите внимание! Спикер Таврического направления Александр Штупун подчеркнул, что оккупанты пытаются захватить Авдеевку, поскольку для них это единственная возможность продемонстрировать свою победу. Для этого россияне для штурма города собрали почти все свои силы, которые имеют на Авдеевском направлении.

Какая ситуация на фронте