Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що паузу ворог брати не збирається, хоча інтенсивність боїв може дещо спадати на певних напрямках.

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Спроба демонструвати ініціативу

Намір окупантів – увійти в бої з метою затягування часу. Проте великого потенціалу для масованого наступу навіть на Сході росіянам не вистачить.

Водночас на деяких ділянках фронту, зокрема в Авдіївці, Лимані, Куп'янську, ворог буде намагатися час від часу активізуватися та проводити активні штурмові дії. Це спроба постійно демонструвати, що ініціатива на його боці,

– підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень.

Чи візьмуть росіяни паузу в бойових діях: дивіться відео

А також завдання окупантів – максимально затягувати час. Вони чекають, що зовнішньополітична ситуація та кон'юнктура якимось чином можуть зміниться.

Навіть Владімір Путін у своєму інтерв'ю підтримав думку міністра оборони Сєргєя Шойгу, що російські війська перебувають в активній обороні.

"Це означає, що вони підстраховують себе на випадок невдач їхніх наступальних дій. Мовляв, наступи в районі Авдіївки та Куп'янська ми й не планували, тому що сидимо в обороні", – зазначив Олександр Мусієнко.

Зверніть увагу! Речник Таврійського напрямку Олександр Штупун наголосив, що окупанти намагаються захопити Авдіївку, оскільки для них це єдина можливість продемонструвати свою перемогу. Задля цього росіяни для штурму міста зібрали майже всі свої сили, які мають на Авдіївському напрямку.

Яка ситуація на фронті