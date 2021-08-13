Возмутительна война, которую развязала Россия – Кулеба ответил Лаврову

Дмитрий Кулеба ответил Сергею Лаврову на его "возмущение" заявлением Владимира Зеленского о жителях Донбасса. Глава МИД Украины объяснил, что возмущаться надо войной и катастрофой на Донбассе, которую устроила Россия.

Кулеба отметил, что возмутительны экономическая, гуманитарная, экологическая катастрофы, которые принесла война.

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Министр сказал российскому коллеге, что Украина – это свободная страна, где люди выбирают президента, партии, телеканал, место жительства. Поэтому в этом ничего возмутительного нет.

Возмутительна война, которую Россия развязала на Донбассе, убив более 14 тысяч человек

– подчеркнул дипломат.

Что этому предшествовало

Ранее Зеленский обратился к жителям временно оккупированного Донбасса. Президент посоветовал им решить, хотят ли они жить в Украине или нет.

Если же люди считают, что Донбасс – российский, то пусть едут в Россию и ищут себе там место.

Все потому, что Донбасс рано или поздно вернется под контроль Киева.

В России почему-то возмутились таким заявлением Зеленского. Лавров грубо сказал, что Зеленскому "надо посмотреть сериал, потому что тогда он продвигал идеи методом искусства". А это, мол, у политика получалось лучше.

Россиян "бомбило" и прежде от советов украинского президента. Например, представитель российского МИД Мария Захарова дерзко говорила Зеленскому предложить уехать тем, "кто рвется в ЕС и НАТО".