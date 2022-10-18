На контакт выходят люди с реальными предложениями, – Буданов о выдаче Гиркина

ГУР МО объявило вознаграждение в размере 100 тысяч долларов за российского террориста Игоря Гиркина-Стрелкова. Украинская разведка уже получила "реальные предложения".

Об этом рассказал глава ГУР МО Кирилл Буданов, заявивший, что Гиркин уже прибыл на временно оккупированную территорию Украины. Он рассказал, что известно одно из местонахождений террориста.

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Гиркин – "клиент" Гааги

ГУР МО оставило номер, на который можно передать информацию о Гиркине. Буданов рассказал, что на этот номер появилось несколько человек с интересными предложениями.

Он уже прибыл на территорию оккупированной Украины, остальное давайте подождем. Шансы есть. Кстати, интересный факт: кроме всего шлака, который присылают на тот номер телефона, появились несколько человек с абсолютно реальными предложениями, и это было достаточно для меня интересно. Давайте посмотрим,

– сказал глава ГУР МО.

Кроме того, Буданов отметил, что 100 тысяч долларов, которые ГУР МО предлагает за Гиркина, не столь высока сумма.

"Он является важным носителем информации, и прежде всего – для международного уголовного судопроизводства. В принципе, как говорится, он клиент Гааги. Он даже "не наш" будет", – рассказал он.

Буданов добавил, что ГУР найдет нужную сумму, чтобы "помочь нашим коллегам из Гааги".

Россия отправила Гиркина на войну в Украину

15 октября появилась информация, что Гиркин, вероятно, отправился воевать в Украину. В Украине за пленение Гиркина, причастного к сбитию пассажирского Boeing 777 в 2014 году, предлагают немалое вознаграждение.

В частности, первым вознаграждением за Гиркина в размере 10 тысяч долларов предложил активист Сергей Стерненко. Тарас Тополь и Валерий Маркус также пообещали по 10 тысяч за Гиркина.

Такую же сумму предложили бывший теннисист Сергей Стаховский и глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

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. Информацию о Гиркине можно передавать по номеру +380 93 117 5809. Сделать это можно в том числе через мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.