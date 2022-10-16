Каков курс Гиркина сегодня: сеть взорвалась мемами после поднятия ставок за плен

В Украине поднимают ставки за плен российского террориста Игоря Гиркина "Стрелкова". Сумма вознаграждения за сутки выросла до 100 тысяч долларов. В сети шутят, что Гиркин уже как биткойн.

Гиркин лично отправился на войну против Украины. После этого активист Сергей Стерненко заявил, что отдаст 10 тысяч долларов из собственных сбережений тому, кто возьмет "Стрелкова" в плен, передает 24 канал.

К теме 100 тысяч долларов за пленника Гиркина: ГУР также присоединилось к охоте за террористом

Ставки выросли

Вознаграждения за террориста предложили и другие деятели. В частности, Тарас Тополя и Виталий Маркус – по 10 тысяч долларов. Присоединилось к "аукциону" и ГУР Минобороны. За передачу террориста в плен заплатят 100 тысяч долларов.

После этого сеть взорвалась мемами. Размышляют, за сколько Горкина сдадут свои же.



Главные вопросы украинцев / Фото "Мемаграм"

Кстати, кроме денег, есть ставки и посерьезнее. Мотивация набирает обороты.



Ставки по Гиркину растут / Фото "Баба и кот"

Фото "Баба и кот"



Помогите Даше найти Гиркина / Фото с твиттера "Весна"



Фото "Баба и кот"

Украинцы не исключают, что через несколько часов Гиркин может сам прийти в ГУР МО – подзаработать.

"Стрелкова" даже назвали новым биткоином. Хотя в комментариях предлагают еще одно название – "шиткоин".

Почему Гиркин так важен

Напомним, что "Стрелков" Гиркин – это российский террорист, работавший так называемым "министром обороны ДНР". Именно он в апреле 2014 года со своим отрядом пересек границу Украины в Донецкой области, начав таким образом войну на Донбассе.

Против Гиркина возбужден ряд дел за:

террористическую деятельность,

пытки,

убийства,

нарушение государственного суверенитета.

Также Нидерландами он объявлен в международный розыск по делу об уничтожении гражданского Boeing 777 рейса MH17. Военные эксперты объясняют, что для Украины Гиркин важен как источник информации.



Сколько предлагают за Гиркина / Инфографика 24 канала

Смотрите также – Гиркин пригрозил Путину: видео