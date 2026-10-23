Киев разоблачил ложь Трампа о возобновлении работы Starlink, – СМИ

Накануне Дональд Трамп сообщил, что Starlink в Украине работает без ограничений. Однако это оказалось неправдой.

Скорость работы военной сети Starlink в Украине по-прежнему ограничена 161 километром в час. Об этом 22 октября изданию The Kyiv Independent сообщил украинский чиновник.

Возобновил ли Starlink полноценную работу в Украине?

Его слова противоречат информации The Wall Street Journal, в которой говорится, что работа Starlink в Украине возобновилась в обычном режиме.

21 октября Дональд Трамп якобы позвонил генеральному директору SpaceX Илону Маску и попросил отменить ограничения для Starshield – спутниковой системы для военных.

После этого, по данным издания, система начала работать в более привычном режиме.

Однако украинский чиновник в комментарии The Kyiv Independent назвал эти сообщения "полностью ложными".

"В целом нигде ничего не изменилось", – заявил он. По его словам, ограничение скорости до 161 километра в час остается в силе. Это существенно затрудняет важные военные операции, в частности удары на средние расстояния и перехват скоростных беспилотников.

Напомним, что Дональд Трамп не стал прямо подтверждать или опровергать, что звонил Маску. В то же время в беседе с журналистами он заявил, что Starlink в Украине снова работает в обычном режиме.

Что этому предшествовало?

14 октября Украина заявила об ограничении работы Starlink.

По данным СМИ, именно администрация Трампа инициировала этот шаг.

Государственный секретарь США Марко Рубио 18 октября опроверг причастность Трампа к введению ограничений. Он заявил, что "никто в Белом доме не приказывал никому замедлять интернет или снижать скорость".

20 октября Владимир Зеленский поговорил с Рубио о ситуации со Starlink. Президент после разговора заявил, что "возможно, в течение 48 часов будет какой-то результат".