Песков прокомментировал намерения Трампа возобновить поставки оборонительного оружия Украине
- В России прокомментировали намерение Трампа возобновить военную помощь Украине, что "не способствует мирному урегулированию".
- По словам Пескова, Кремлю нужно время, чтобы "прояснить окончательно" информацию о поставках.
После приостановления военной помощи США Дональд Трамп заявил о намерениях возобновить поставки оборонительного оружия для Украины. В конце концов, на это отреагировали в Кремле – россиянам нужно время, чтобы разобраться.
Ситуацию во вторник, 8 июля, прокомментировал пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков. Его цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.
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Как отреагировали в Кремле
По словам Пескова, окончательной информации о том, что поставки вообще останавливали, не было. Для него "очевидно", что военная помощь Украине продолжается, в том числе и при участии Европы.
Все это, по мнению Кремля, "не лежит в русле попыток способствовать мирному урегулированию".
Что касается того, какие именно поставки, в каком количестве продолжают поступать в Украину из США, здесь еще нужно время, для того, чтобы это прояснить окончательно. Пока что много идет противоречивой информации,
– заявил путинский представитель.
Напомним, во время телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп заверил, что возобновит поставки оружия в Украину, чтобы помочь ей противостоять российским атакам. "США пришлют столько военной помощи, сколько смогут выделить", – пишет WSJ со ссылкой на источники.
Позже американский президент повторил это на встрече с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху в понедельник, 7 июля. "Они (украинцы – 24 Канал) очень сильно пострадали. Мы отправим еще немного оружия – прежде всего оборонительного", – сказал Трамп.