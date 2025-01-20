В США прошла инаугурация 47-го президента: сколько лет Трампу и его жене Мелании

20 января в США прошла инаугурация нового президента США. Дональд Трамп стал 47 главой Штатов.

До сих пор самым старшим американским президентом был Джо Байден. Сколько же лет новому президенту США Трампу, читайте на 24 Канале.

Смотрите также Большая биография Дональда Трампа: откуда деньги, секс-скандалы, нелюбовь к Украине и покушения

Сколько лет Трампу

Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года.

Политик уже во второй раз стал президентом США. На второй срок он вступил в 78 лет.

Трамп на 22 дня старше 43-го президента Джорджа Буша и на 66 дней – 42-го президента Билла Клинтона.

К слову, в таком же возрасте на пост президента США шел в 2021 году Джо Байден. Покинул он Белый дом в возрасте 82 лет вместе со своей 73-летней женой Джилл Байден.

Между тем новой первой леди США Мелании Трамп – 54 года. Она родилась 26 апреля 1970 года и на 24 года моложе своего мужа.

В американских СМИ поговаривают, что именно она подтолкнула своего мужа повторно подать свою кандидатуру на пост президента.