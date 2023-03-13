Россияне воруют оборудование с ЗАЭС, а на Донбасс свозят женщин-заключенных: главное из Генштаба
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Активные боевые действия на Востоке нашей страны продолжаются. Только за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 102 атаки противника на пяти направлениях.
В Генштабе ВСУ рассказали о текущей ситуации на фронте. Отмечают, что оккупанты продолжают терроризировать украинцев на приграничных территориях обстрелами.
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Захватчики нарушают нормы Международного гуманитарного права
Тактика оккупантов – террор. Как сообщает Генштаб, россияне продолжают производить невыборочные обстрелы украинских населенных пунктов, чем грубо нарушают нормы Международного гуманитарного права.
Только за минувшие сутки враги нанесли 3 ракетных удара. Известно, что попадание было совершено по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области.
Также враг нанес 8 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высоким остается уровень ракетной угрозы по всей территории Украины,
– отмечают в утренней сводке.
Наступательные действия оккупанты сосредоточили на следующих направлениях:
- Лиманском,
- Бахмутском,
- Авдеевском,
- Марьинском,
- Шахтерском.
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Россияне грабят ЗАЭС и пополняют свое войско осужденными женщинами
Захватчики грабят Запорожскую АЭС во временно оккупированном Энергодаре. Сообщается, что недавно враги начали вывозить из учебно-тренировочного центра ЗАЭС оборудование, на котором проводилось повышение квалификации персонала.
Ни для кого не секрет, что российское войско несет колоссальные потери. В частности по состоянию на 12 марта общее количество ликвидированных врагов составляет 159 090 человек.
На фоне больших потерь личного состава в войне противник использует альтернативные источники пополнения живой силы. Так, на прошлой неделе было отмечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных. Один из вагонов – с осужденными женщинами,
– сообщили в Генштабе.
ВСУ уничтожают технику и личный состав врага
За сутки украинская авиация ударила по ЗРК и 6 позициям личного состава и военной техники врага. В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии за это время поразили:
- Пункт управления,
- 2 района сосредоточения личного состава и военной техники россиян,
- 2 склада боеприпасов,
- склад горюче-смазочных материалов.