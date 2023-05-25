Оккупанты милитаризовали Джарилгач: в Генштабе рассказали, что враг там разместил
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ сообщил об оперативной ситуации по российскому вторжению. На 456-й день полномасштабной войны оккупанты продолжают обстреливать мирные города Украины и порой не прекращают попыток улучшить свое тактическое положение.
Также оккупанты пытаются на некоторых направлениях вести наступательные действия. На Лиманском и Авдеевском направлениях они безуспешны.
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Ситуация на разных направлениях и многочисленные обстрелы украинских городов
По данным Генштаба, в течение 456 суток российско-украинской полномасштабной войны оккупанты нанесли многочисленные удары по городам Украины. В частности, сутки начались с очередного массированного удара с применением иранских ударных БпЛА. Однако, несмотря на надежду захватчиков, защитникам удалось сбить все 36 дронов, которые были запущены по Украине.
В течение суток противник также нанес 2 ракетных удара с ЗРК С-300 по гражданской инфраструктуре поселка Циркуны на Хирковщине, 48 авиационных ударов по городам Украины и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего в течение суток произошло 17 боевых столкновений на указанных участках фронта,
– сообщили в Генштабе.
При этом на Купянском направлении россияне не прекращают попыток улучшить тактическое положение, на Запорожском и Херсонском направлениях продолжают вести оборонные действия, а на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях вести наступательные действия.
Что касается обстрелов, то за последние сутки страна-террористка обстреляла:
- 2 населенных пункта Черниговской области,
- 4 – Сумской области,
- 17 – Харьковской области,
- 6 – Луганской области,
- 25 – Донецкой области,
- 12 – Херсонской области, в частности, город Херсон,
- 12 – Запорожской области.
ВСУ уничтожили вражескую технику и ликвидировали многих оккупантов
За последние сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 2 района сосредоточения живой силы,
- 1 склад боеприпасов,
- 1 радиолокационную станцию,
- артиллерийское подразделение врага на огневых позициях.
Россия милитаризовала остров Джарилгач
В Генштабе ВСУ также сообщили, что оккупанты милитаризовали украинский остров Джарилгач, несмотря на то, что там расположена заповедная зона с уникальной флорой и фауной, которые нужно беречь. Напомним, что ранее, 19 мая, он был соединён с временно захваченной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное.
Там страна-террористка разместила около 300 своих военнослужащих. Более того, сейчас там также находятся 15 лодок иностранного производства, которые оккупанты украли у местного населения.