Оккупанты милитаризовали Джарилгач: в Генштабе рассказали, что враг там разместил

Генеральный штаб ВСУ сообщил об оперативной ситуации по российскому вторжению. На 456-й день полномасштабной войны оккупанты продолжают обстреливать мирные города Украины и порой не прекращают попыток улучшить свое тактическое положение.

Также оккупанты пытаются на некоторых направлениях вести наступательные действия. На Лиманском и Авдеевском направлениях они безуспешны.

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Ситуация на разных направлениях и многочисленные обстрелы украинских городов

По данным Генштаба, в течение 456 суток российско-украинской полномасштабной войны оккупанты нанесли многочисленные удары по городам Украины. В частности, сутки начались с очередного массированного удара с применением иранских ударных БпЛА. Однако, несмотря на надежду захватчиков, защитникам удалось сбить все 36 дронов, которые были запущены по Украине.

В течение суток противник также нанес 2 ракетных удара с ЗРК С-300 по гражданской инфраструктуре поселка Циркуны на Хирковщине, 48 авиационных ударов по городам Украины и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего в течение суток произошло 17 боевых столкновений на указанных участках фронта,

– сообщили в Генштабе.

При этом на Купянском направлении россияне не прекращают попыток улучшить тактическое положение, на Запорожском и Херсонском направлениях продолжают вести оборонные действия, а на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях вести наступательные действия.

Что касается обстрелов, то за последние сутки страна-террористка обстреляла:

2 населенных пункта Черниговской области,

4 – Сумской области,

17 – Харьковской области,

6 – Луганской области,

25 – Донецкой области,

12 – Херсонской области, в частности, город Херсон,

12 – Запорожской области.

ВСУ уничтожили вражескую технику и ликвидировали многих оккупантов

За последние сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

2 района сосредоточения живой силы,

1 склад боеприпасов,

1 радиолокационную станцию,

артиллерийское подразделение врага на огневых позициях.

Россия милитаризовала остров Джарилгач

В Генштабе ВСУ также сообщили, что оккупанты милитаризовали украинский остров Джарилгач, несмотря на то, что там расположена заповедная зона с уникальной флорой и фауной, которые нужно беречь. Напомним, что ранее, 19 мая, он был соединён с временно захваченной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное.

Там страна-террористка разместила около 300 своих военнослужащих. Более того, сейчас там также находятся 15 лодок иностранного производства, которые оккупанты украли у местного населения.