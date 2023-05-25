Також окупанти намагаються на деяких напрямках вести наступальні дії. На Лиманському та Авдіївському напрямках вони безуспішні.

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Ситуація на різних напрямках та численні обстріли українських міст

За даними Генштабу, протягом 456 доби російсько-української повномасштабної війни окупанти завдали численних ударів по містам України. Зокрема, доба розпочалася з чергового масованого удару з застосуванням іранських ударних БпЛА. Однак попри сподівання загарбників захисникам вдалося збити усі 36 дронів, які були запущені по Україні.

Протягом доби противник також завдав 2 ракетних ударів із ЗРК С-300 по цивільній інфраструктурі селища Циркуни, що на Хірківщині, 48 авіаційних ударів по містам України та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту,

– повідомили у Генштабі.

При цьому на Куп’янському напрямку росіяни не припиняють спроб покращити тактичне положення, на Запорізькому та Херсонському напрямках продовжують вести оборонні дії, а на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках вести наступальні дії.

Щодо обстрілів, то протягом останньої доби країна-терористка обстріляла:

2 населені пункти Чернігівської області,

4 – Сумської області,

17 – Харківської області,

6 – Луганської області,

25 – Донецької області,

12 – Херсонської області, зокрема, місто Херсон,

12 – Запорізької області.

ЗСУ знищили ворожу техніку та ліквідували багатьох окупантів

За останню добу авіація Сил оборони України завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

2 райони зосередження живої сили,

1 склад боєприпасів,

1 радіолокаційну станцію,

артилерійський підрозділ ворога на вогневих позиціях.

Росія мілітаризувала острів Джарилгач

В Генштабі ЗСУ також повідомили, що окупанти мілітаризували український острів Джарилгач, попри те, що там розташована заповідна зона з унікальною флорою та фауною, які треба берегти. Нагадаємо, що раніше, 19 травня, його з’єднали з тимчасово захопленою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне.

Там країна-терористка розмістила близько 300 своїх військовослужбовців. Ба більше, наразі там також перебувають 15 човнів іноземного виробництва, які окупанти вкрали у місцевого населення.