На юге враг более 50 раз запускал беспилотники, в том числе иранские камикадзе
Источник:Генштаб ВСУ
Продолжается 216-й день героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. За эти сутки враг не раз пытался уничтожить как позиции наших войск вдоль линии столкновения, так и гражданскую инфраструктуру, в частности, с помощью беспилотников.
Так, среди беспилотников на Южнобужском направлении были замечены иранские "Shahed-136". Об этом рассказал в вечерней сводке спикер Генштаба ВСУ Александр Штупун.
Обратите внимание МИД Украины лишило посла Ирана аккредитации из-за поставок оружия россиянам
Ситуация на Южнобужском направлении
За сутки в этом регионе вдоль линии столкновения россияне обстреляли более 35 населенных пунктов. Обстрелы осуществляли с:
- танков,
- минометов,
- ствольной артиллерии.
Также оккупанты для ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры использовали беспилотники. В ВСУ зафиксировали более 50 таких вылетов.
Украина уничтожает врага
ВСУ за сутки успешно отбили атаки россиян в ряде населенных пунктов, а для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 10 ударов. Утраты уточняются.
Защитникам Украины за сутки удалось в целом нанести удары по:
- 22 районам сосредоточения живой силы и военной техники россиян;
- 5 пунктам управления;
- 2 позициям противовоздушной обороны;
- 3 позициям зенитных ракетных комплексов;
- 1 самолету Су-25;
- 5 БпЛА разного типа;
- 3 складам с боеприпасами.
Полная сводка Генштаба ВСУ 27 сентября: смотрите видео
Что известно об использовании иранских дронов
- Еще летом появилась информация, что Иран может поставлять дроны собственного производства в россию. Однако страна всячески это отрицала. Согласно словам иранского министра иностранных дел, Иран не планировал поставлять россии никакое оружие.
- Однако в начале августа 2022 года американский Институт изучения войны сообщил, что Иран мог уже отправить БПЛА россии для полевых испытаний. А в США подтверждали, что россияне уже тренируются с иранскими беспилотниками.
- В сентябре украинские военные не раз сбивали иранские дроны, которые россияне маркируют под другими названиями.
- На осуждение Украиной таких действий отреагировали уже в Иране. Да, там заявили, что придерживаются нейтралитета, а выводы Украины якобы основываются на неподтвержденных сообщениях и вызваны иностранным влиянием.