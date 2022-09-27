На юге враг более 50 раз запускал беспилотники, в том числе иранские камикадзе

Продолжается 216-й день героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. За эти сутки враг не раз пытался уничтожить как позиции наших войск вдоль линии столкновения, так и гражданскую инфраструктуру, в частности, с помощью беспилотников.

Так, среди беспилотников на Южнобужском направлении были замечены иранские "Shahed-136". Об этом рассказал в вечерней сводке спикер Генштаба ВСУ Александр Штупун.

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Ситуация на Южнобужском направлении

За сутки в этом регионе вдоль линии столкновения россияне обстреляли более 35 населенных пунктов. Обстрелы осуществляли с:

танков,

минометов,

ствольной артиллерии.

Также оккупанты для ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры использовали беспилотники. В ВСУ зафиксировали более 50 таких вылетов.

Украина уничтожает врага

ВСУ за сутки успешно отбили атаки россиян в ряде населенных пунктов, а для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 10 ударов. Утраты уточняются.

Защитникам Украины за сутки удалось в целом нанести удары по:

22 районам сосредоточения живой силы и военной техники россиян;

5 пунктам управления;

2 позициям противовоздушной обороны;

3 позициям зенитных ракетных комплексов;

1 самолету Су-25;

5 БпЛА разного типа;

3 складам с боеприпасами.

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