Россияне ремонтируют технику, которую намеренно поломали, чтобы не идти в наступление: главное от Генштаба

Российское военно-политическое руководство поставило цель оккупантам захватить Донбасс. Но при этом не все оккупанты хотят идти в бой.

Об оперативной ситуации на фронте в вечерней сводке рассказали в Генштабе ВСУ. В частности, только за эти сутки россияне нанесли 7 ракетных и 23 авиационных удара. Кроме того, россияне совершили 15 обстрелов из РСЗО.

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Оккупанты продолжают наступление, несмотря на потери

Россияне, невзирая на значительные потери, не отказываются от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Поэтому противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Также враг осуществляет усиление своей группировки войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Россия активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших подразделений.

Россияне совершают обстрелы из разных типов вооружения на: Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях.

Россияне не хотят идти в бой и занимаются мародерством

В Новой Каховке в период с 7 по 9 февраля наблюдаются многочисленные случаи мародерства российскими захватчиками. Новоприбывшие военнослужащие российских оккупационных войск активно загружают награбленное имущество в военные грузовики.

В Мариуполе оккупанты организовали ремонт своей военной техники, которая специально была выведена из строя российскими военнослужащими, чтобы не участвовать в боевых действиях.

Основной причиной неисправности военной техники является умышленный вывод из строя двигателей.

С целью компенсировать масштабные военные потери, с начала февраля этого года, Россия использовала около 1200 человек из ЧВК "Вагнера", завербованных в тюрьмах из оккупированного Крыма.

Силы обороны мощно отрабатывают по оккупантам