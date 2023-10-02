Уникальная ситуация – ГУР о возвращении двух украинских десантников с оккупированной территории

ГУР МО вместе с Военно-морскими силами вернули в Украину двух десантников с временно оккупированной территории. Такая ситуация была уникальной для украинской разведки.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрей Юсов. Он отметил, что этому также способствовали и находившиеся на временно оккупированных территориях украинцы, передает 24 Канал.

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Юсов высказался об операции по возвращению десантников

Представитель ГУР МО подчеркнул, что чрезвычайно новую информацию разведка от десантников не получила. Ведь родниковая база на временно оккупированных территориях чрезвычайно широка среди разных слоев населения.

Некоторую информацию подтвердили, некоторую получили новую. Но это действительно уникальная ситуация, как и сам факт сохранения жизней наших бойцов и защитников в течение длительного времени, так и, конечно, с переходом связана операция,

– подчеркнул он.

Юсов отметил, что эта операция подтверждает тотальную поддержку украинских Сил безопасности и обороны со стороны местного населения на временно оккупированных территориях нашего государства, которые находятся под контролем захватчиков.

В заключение он подчеркнул, что без такой массовой поддержки, отваги, самоотдачи и самопожертвования, реализация подобных операций, которая уже не первая на счету ГУР МО, была бы просто невозможна.

Что известно об операции по возвращению десантников