Путин знает слабое место Трампа: Россия ведет переговоры с бизнесом США о его возвращении, – FT

Недавно Россия и США провели совместные переговоры в Саудовской Аравии. После них одна из крупнейших транснациональных компаний Штатов получила звонок от кремлевского чиновника по вопросу возвращения в Россию западного бизнеса.

Похоже, американо-российские экономические отношения стали ключевым фактором для восстановления связей между странами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Россия предложила США экономические возможности окончания войны

На днях сам Трамп даже заявлял, что он ведет "серьезные дискуссии" с Путиным по "крупным сделкам по экономическому развитию".

Глава Кремля также поспешил добавить, что не против сотрудничать с США в вопросе добычи полезных ископаемых с оккупированных украинских территорий, а также утверждал, что американцы могут заработать "хорошие" деньги на российском алюминии.

Как заметил один из американских бизнесменов, Кремль "предложил США экономические возможности решения войны".

Правда, если западный бизнес вернется в Россию, он столкнется с обостренной местной конкуренцией и неопределенной правовой средой в стране, в частности, из-за развязанной войны и санкций.

Самым легким возвращение в Россию может быть для компаний США

В издании добавляют, что все же немного корпораций пытаются исключить возвращение в Россию. Также отмечается, что об этом рано говорить, однако "вполне очевидно, что многие компании ищут эти возможности". В частности, "предварительный интерес" проявляется к рынку рекламы и недвижимости.

Западные руководители и их советники по России сказали, что преждевременно ожидать всплеска возвращения известных иностранных брендов. Многие выдержали болезненный и дорогостоящий процесс выхода, поскольку Москва ввела эскалацию сборов, правил и давления, чтобы продать определенным влиятельным покупателям. В какой-то момент российские предприятия двух крупных транснациональных корпораций Carlsberg и Danone пытались уйти, были конфискованы государством,

– пишет FT.

Тем временем российские бизнесмены "получают выгоду от добычи, оставленной иностранными брендами".

Также в издании передают слова западных участников рынка, которые общались с российскими официальными лицами. Они заявляют, что компаниям, которые "вышли и показали средний палец", будет труднее вернуться в Россию, чем тем, которые ушли тихо.

Самым легким возвращение может быть для американских компаний – именно из-за усилий правительства Трампа сблизиться с Кремлем. Отмечается, что Путин считает слабым местом нового президента США торговлю и деньги.