Чеченцы в плен сдаются: Кадыров сообщил об освобождении 20 бойцов "Ахмата"

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении 20 бойцов подразделения "Ахмат" в рамках обмена пленными, хотя ранее заявлял, что чеченцы не сдаются в плен. При этом Кадыров не уточнил, кого именно Россия передала в обмен на освобожденных бойцов.

Он также опубликовал видео с пленными, которые вернулись домой. Об этом глава Чечни сообщил в своем телеграмм-канале.

Что известно о возвращении оккупантов из плена?

Во время последнего обмена в Россию вернулись освобожденные чеченцы. 20 оккупантов из подразделения "Ахмат" освободили при содействии самого Кадырова.

Стоит отметить, что неизвестно на кого могли поменять кадыровцев и были ли это бойцы "Азова". Однако, ранее российские власти неоднократно заявляли о нежелании обменивать украинских военных из полка "Азов", которых удерживают в российском плену.

Отдельного внимания заслуживает ситуация с мобилизованными в 2022 году жителями временно оккупированных территорий Донбасса, которые служили в так называемых "армиях ЛДНР". Часть из них находится в украинском плену уже более трех лет, однако Россия фактически не ведет активных переговоров по их возвращению.

Напомним, что ранее состоялся обмен военнопленными. Россия традиционно вернула домой только "привилегированных" пленных. Во время обмена 5 февраля в Россию вернули:

80% россиян,

13% чеченцев,

лишь 7% представителей других национальностей "многонациональной страны".

75% обменянных – это заключенные, подписавшие контракт из мест лишения свободы.

Кого вернули во время последнего обмена в Украину?